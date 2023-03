De kleurencombinaties van Els Van Hauwaert

De hele maand april stelt Els Van Hauwaert enkele van haar schilderijen tentoon in de bibliotheek in Izegem. “Ik schilder graag allerlei abstracte kleurencombinaties”, zegt ze.

Els (60) woont in de Meensestraat in Izegem en werkt als textielontwerper bij meubel- en designstoffenbedrijf ‘Nelen en Delbeke’ in Kruisem. “Daarvoor retoucheerde ik nog foto’s in een fotolabo en werkte ook nog een tijdje bij standenbouwer Travelexpo in Dottenijs.”

Els trok al van kleins af naar de tekenacademie en vervolgens naar de artistieke humaniora Sint-Lucas in Gent. “Daarna volgde ik lessen vrije grafiek waar de nadruk vooral op tekenen lag. Het was dan een aantal jaren stil op artistiek vlak, tot ik bij Roeselarenaar Joseph Desimpel een opleiding schilderen volgde en ontdekte dat ik meer een kunstschilder dan tekenaar was.”

Aquarellen

Omstreeks 2000 begon Els opnieuw te schilderen en twee jaar later volgde ze nog een cursus analytisch tekentherapie. “Combineren met kleuren spreekt me heel erg aan. Zonder kleuren is er volgens mij geen leven… Ik schilder vaak abstracte werken waarbij ik me minder met de vorm moet bezighouden en meer op allerlei kleurencombinaties kan focussen. Kleuren verbinden! En net als bij de meeste kunstenaars evolueerde ook mijn techniek. Momenteel beleef ik het meeste plezier aan het maken van kleurrijke aquarellen (waterverf).”

Els stelde nog maar weinig haar werk tentoon. “In 2018 deed ik mee aan een expo in Meilief en in juni ben ik met één van mijn werken geselecteerd voor een tentoonstelling met als thema ‘Verbinding’, waar (amateur)kunstenaars uit alle Izegemse zustersteden mogen aan deelnemen. Er is voor ons als amateurkunstenaars ook zo goed als geen zaal waar we kunnen tentoonstellen, nu het in Meilief niet meer kan. Dat is jammer”, besluit Van Hauwaert. (IB)

Els stelt in april tien werken tentoon in de bib met als thema’s: kleurspel, landschap, zeezicht en bloemen. De werken zijn te bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek.