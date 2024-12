De kerstmarkt van Menen is met een vernieuwd recept helemaal terug van weggeweest: “Hier komt een vervolg op”

Een nieuwe organisatie, een nieuwe aanpak en een resultaat om U tegen te zeggen. De kerstmarkt van Menen is helemaal terug en wist meteen de stadsbewoners te charmeren. Twee dagen lang werd er op de Grote Markt feest gevierd, en werd meteen ook het Glazen Huis gesloten. “We kunnen eigenlijk nu al zeggen: tot volgend jaar!”

De kerstmarkt en Menen? Het is lange tijd een uitstervend verhaal geweest. Ooit het feestmoment bij uitstek, waar verschillende straten aan deelnamen, doofde het concept stilaan uit. Wat ooit een trekpleister van de grensstad was, werd zo gereduceerd tot amper enkele stalletjes op de Grote Markt.

“Dat kan en moet beter”, klonk het eerder dit jaar bij de cafébazen van diezelfde Grote Markt. Ze trokken met een map vol plannen en een tas vol motivatie naar het stadhuis, waar ze meteen ook carte blanche kregen. Het resultaat werd dit weekend ruimschoots gesmaakt. Een kerstmarkt 2.0, gedragen door de lokale ondernemers, wist bijna 50 standhouders naar het centrum te lokken.

Lokaal

“Het gros ervan zijn lokale handelaars en verenigingen, of toch mensen met een link met Menen”, klonk het bij een tevreden organisatie. “We hebben alles op alles gezet om het zo gevarieerd mogelijk te houden, zodat men hier elkaar niet gaat bekampen. Van kledij tot warme wijn of een braadworst? Het is allemaal van de partij. Er werd ook voor stevige standen gezorgd, want de weersvoorspellingen waren wispelturig. Maar dat leek de mensen toch niet af te schrikken, want er is veel volk aanwezig.”

Tussen de standhouders viel vooral één dame erg op. ‘Linda ut Wervik’ stond aan de voet van het belfort met haar snoepkraam. “Ik ben sowieso al graag onder de mensen maar tijdens de kerstperiode? Dan is het allemaal nog zoveel specialer. Je ziet ook iedereen breed lachen en zich amuseren. Wat wil je nog meer om het jaar af te sluiten?”

Vrijdag topdag

De kerstmarkt was zowel op vrijdag als op zaterdag open, al was het vooral op vrijdagavond erg druk. De afsluit van het Glazen Huis speelde hierin een belangrijke rol. Een volledige week werd er vanuit het huis, het enige glazen exemplaar naast dat van Brugge, radio gemaakt. Via verschillende initiatieven werd er geld verzameld voor het goede doel.

“En dit jaar konden we afsluiten op 7500 euro”, klonk het bij een tevreden schepen Kasper Vandecasteele (Voor 8930). Het bedrag was een pak minder dan vorig jaar, al kon dat de vreugde niet dempen. “De Warmste Week is op Vlaams niveau nog niet afgelopen, want die loopt nog tot dinsdag. Dus er zijn nog wat activiteiten waarvan het bedrag nog niet kan meegeteld worden. Vorig jaar werd er ook gewerkt rond het thema van armoede, wat heel wat meer impact scheen te hebben. Toch mogen we de inzet van dit jaar niet minimaliseren. De Menenaars hebben zich wederom van hun warmste kant laten zien, en daar mag iedereen trots op zijn.”

Zondag werd gestart met de afbraak van de kerstmarkt. Met vermoeide ogen waren de organisatoren al in de vroege uren hard aan het werk. “Dit was nieuw, dus wisten we niet aan wat we ons konden verwachten. Maar met de resultaten die we hebben gezien, kunnen we nu al gerust ‘tot volgend jaar’ zeggen.”