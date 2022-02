De Kassei Klievers uit Sint-Joris kijken uit naar eerste editie van hun kasseirit

Op 6 maart organiseren de Kassei Klievers uit Sint-Joris (Beernem) hun openingsrit. De club kon door corona geen nieuwjaarsreceptie vieren, waardoor de eerste fietsrit van het seizoen wordt afgesloten met een hapje en een drankje. De club zag het levenslicht een jaar geleden en bestaat nu al uit 80 leden.

Het bestuur van de Kassei Klievers komt even op adem. Na enkele maanden moest het bestuur een ledenstop invoeren om z’n werking nog haalbaar te houden. De 50 eerste leden groeiden al snel uit tot 80 leden en intussen kon de vereniging ook al haar eerste evenementen organiseren. “De kids on wheels-rit tijdens de kermis was vorig jaar een schot in de roos. Samen met vzw Ten Distel die festiviteiten in en rond Sint-Joris organiseert hebben we Sint-Joris terug op de kaart gezet”, legt voorzitster Mieke Lambrecht uit. “Er heerst terug een samenhorigheidsgevoel in de deelgemeente. Mensen maken terug nieuwe vrienden, nieuwe inwoners leren nieuwe mensen kennen en op die manier leeft Sint-Joris terug”, gaat ondervoorzitter Pierre Francis verder.

Tourrit

Dit jaar kijkt de vereniging uit naar de eerste editie van de ‘hel van de klievers’. “Dat wordt onze tourrit en zal focussen op kasseien”, lacht Francis. “De Kassei Klievers, dat kan niet anders dan dat wij een rit over kasseien organiseren. Op de afstand van 130 kilometer moeten de deelnemers zo’n 26 kilometer over kasseien dokkeren”, vertelt Mieke Lambrecht. De rit vindt plaats op 20 mei.

Later wil het bestuur ook een eerste parochianenkoers organiseren voor de inwoners van groot-Beernem. “Wat wij doen, is veel meer dan alleen fietsen. De basis van onze club is de samenhorigheid. Het gemeenschapsgevoel, dat is voor ons belangrijkst”, gaat Francis verder. “Daarom organiseren we ook gezinsactiviteiten en uitstappen. Enkele leden gaan zelfs de Elfstedentocht in Friesland fietsen.”

Algemene openingsrit

Naast de openingsrit van de club wordt er dit jaar in Beernem ook een algemene openingsrit georganiseerd, dit met alle clubs van de gemeente op 10 april. Op die manier wordt het wielertoerisme in de gemeente gepromoot. Ook mensen zonder lidmaatschap kunnen aansluiten, alleen moeten zij wel verzekerd zijn via een wielerbond.

De Kassei Klievers rijden elke zondagmorgen om 8.30 uur en woensdagavond om 18.30 uur. Er wordt gefietst in drie niveaus. (Arno Van Haverbeke)

Lid worden kan via www.dekasseiklievers.be.