De Kapstok blijft werken aan bewustmaking rond armoede

Het thema van De Warmste Week is kansarmoede en ook Welzijnszorg focust met Allemaal Digitaal?! op armoede. De Kapstok grijpt deze acties aan om de armoede dicht bij ons extra onder de aandacht te brengen en werkt hiervoor samen met de basisscholen en de jeugdbewegingen.

“De Warmste Week en Allemaal Digitaal?! zijn er op gericht om armoede zichtbaar en bespreekbaar te maken”, vertelt André Maeseele. “In De Kapstok worden we dagelijks geconfronteerd met de problematiek en daarom leek het ons een ideale gelegenheid om ons aan te sluiten bij de campagnes.”

“Kansarmoede is vaak een verdoken probleem, ook in een kleine gemeente als Pittem”, gaat Maria Declerck verder. “Heel wat mensen denken dat armoede een probleem is van de grote steden, maar niets is minder waar. Binnen De Kapstok staan we in voor de voedselbedeling bij mensen die financieel kwetsbaar zijn.”

“De verhalen die we hier horen zijn vaak schrijnend. Een tegenslag, de vermindering van een sociale zekerheidsuitkering, een ontoereikend leefloon, een grote schuldenlast of de hoge huurprijzen zijn vaak al voldoende om mensen in armoede te doen belanden. Het spreekt voor zich dat de hoge energiekosten en de coronacrisis de situatie erger maakten. Voor corona deden 54 gezinnen een beroep op ons, vandaag bereiken we 102 gezinnen uit Pittem, Wingene en Zwevezele.”

Partners

“Voor deze bewustmakingscampagne worden 800 affiches verspreid”, vervolgt André. “We zochten ook naar extra partners. De leerlingen van beide basisscholen zullen een kapstok versieren die ze thuis voor het venster kunnen hangen. Naast de scholen zijn ook de jeugdraad, de Chiro en de KSA bereid hun steentje bij te dragen. Op vijf centrale pleinen in de gemeente plaatsen ze ofwel grote kapstokken of grote affiches. Zo krijgt het thema de nodige aandacht in het Pittemse en Egemse straatbeeld.”

Extra middelen

“Het is steed moeilijker om de bezoekers van het nodige te voorzien”, gaat Maddy Vanwalleghem verder. “Gelukkig hebben we jaren geleden de tweedehandswinkel voor kleding opgestart, die zorgt voor extra inkomsten voor de voedselbank. Ik wil een oproep doen om kleding binnen te brengen. Wij geven de stukken een tweede leven en helpen er anderen mee.”

(JG)