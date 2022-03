De Kaplote wordt erfgoedklas tijdens erfgoedweek eind april

Erfgoeddag draait rond het thema ‘Scholen en onderwijs’ en de cultuurraad en de erfgoedcel van de gemeente Wingene hebben plannen om iedereen mee te nemen naar de schooltijd van toen. Erfgoedhuis de Kaplote zal dienst doen als erfgoedklas.

Erfgoeddag is het hoogfeest van het cultureel erfgoed en vindt plaats op zondag 24 april. De werkgroep binnen de gemeente maakt er meteen een Erfgoedweek van. “In erfgoedhuis de Kaplote bouwen we een erfgoedklas na, met houten schoolbanken, griffel en klei”, vertelt schepen van Cultuur en Erfgoed Brecht Warnez (CD&V). “Onder andere voormalig schooldirecteur Leo Brengman kruipt in de rol van schoolmeester. Zo kunnen kinderen ervaren hoe het er vroeger aan toeging, en kunnen ouderen misschien wel enkele leuke herinneringen ophalen”.

Tijd van toen

In de erfgoedklas zullen ook lesmaterialen, attributen en oude klasfoto’s te zien zijn. Heemkundige Kring Ons Wingene zal die materialen aanleveren. “We hebben een enorm archief aan oud lesmateriaal”, weet Ons Wingene-voorzitter Lieven Lams. “Het is een uitgelezen kans om dat materiaal aan het publiek te tonen. We springen graag op de kar.”

In de voortuin van de Kaplote zullen bezoekers aan Erfgoeddag ook de kinderspelen van toen opnieuw kunnen spelen. “Lagere scholen zullen met hun leerlingen de erfgoedklas kunnen bezoeken in de week van 25 tot en met 29 april”, weet cultuurvoorzitter Maarten Huvaere. “De scholen krijgen daarvoor nog een uitnodiging via Team Cultuur. We zijn ervan overtuigd dat dit een bijzondere en educatieve meerwaarde kan zijn voor leerlingen en hun leraren om even te kunnen ondervinden hoe het er in een ver verleden aan toeging.”

Zoektocht leuke verhalen

De erfgoedwerkgroep is trouwens nog op zoek naar anekdotes van inwoners over bijzondere jeugdherinneringen uit hun onderwijstijd. Tijdens de Erfgoeddag zullen die korte anekdotes via videoprojectie te zien en te beluisteren zijn. Wie nog een leuk verhaal heeft kan contact opnemen met Team Cultuur via cultuur@wingene.be. Daarna krijg je meer uitleg wanneer het filmpje opgenomen zal worden.