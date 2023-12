De kampioenen van Annelies (39): Mechelse herder en bordercollie schitteren op wedstrijden

WERKEN Annelies Boterman (39) en haar man Steven Demeester scheren hoge toppen op de Belgische kampioenschappen met hun honden. Hun Mechelse herder Zander en bordercollie Tess werden niet alleen Belgisch kampioen maar wonnen ook de federale en de internationale superprestige.

“Mijn man Steven en ik zijn al heel lang met de hondensport bezig”, vertelt Annelies. Samen met hun kinderen Lars en Lotte wonen ze in de Steenstraat in Werken. “18 jaar geleden leerde ik mijn man zelfs kennen op de hondentraining. We zijn lid van De Gezellige Blaffers in Zwevezele. Daar trekken we drie keer per week naartoe. Bij de wedstrijden waaraan we deelnemen, ligt de nadruk vooral op algemene gehoorzaamheid.”

Diverse opdrachten

“De honden moeten allerlei opdrachten vervullen, zoals speuren in een doolhof of voorwerpen vinden. Het is voor ons echt een manier van leven geworden, want er kruipt heel wat tijd in onze beestjes. We hebben momenteel vier honden, waarvan er drie aan wedstrijden deelnemen. Rijk word je er niet van. Je gaat op zo’n kampioenschap enkel met de titel naar huis”, zegt Annelies, die bij Familiezorg werkt.

“Het blijft een hobby waarin je heel wat geld investeert. De kampioenschappen vinden vaak plaats in een andere provincie. Zo trokken we laatst naar Dilsen in de provincie Limburg. Maar die wedstrijden doven vaak uit omdat heel wat clubs het niet meer zien zitten om kampioenschappen te organiseren. Het wordt dringend tijd dat deze sport wordt opgewaardeerd.”

Juiste voeding

“Wat ook van het allergrootste belang is, is de voeding die je aan je hond geeft. Onze honden zijn volledig overgeschakeld op zogenaamde Duck-voeding. Dit is verse voeding die diepgevroren werd, dus geen korrels of blikvoer. We merken dat de vacht van onze honden erdoor veel meer glanst en we zien ook dat onze dieren veel helderder reageren tijdens oefeningen. Elke hond heeft een basisopleiding nodig en moet zowel fysiek als psychisch gestimuleerd worden. Mijn man Steven geeft hiervoor privéles aan honden en hun baasjes onder de klinkende naam Demeester en hond”, besluit Annelies.