De Kade plaatst 385 zonnepanelen op campus Spermalie in Brugge

Op de campus Spermalie, waar een begeleidingscentrum en scholen voor buitengewoon onderwijs gehuisvest zijn, mogen 385 zonnepanelen geplaatst worden en dit op zes verschillende dakvlakken. Het Brugse schepencollege gaf hiervoor recent haar goedkeuring. “Dat een aantal panelen van die omvang op één gebouwencomplex wordt voorzien is op heden uitzonderlijk”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

Campus Spermalie is gelegen tussen de Potterierei, de Snaggaardstraat en de Oliebaan. De zonnepanelen zullen er niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein. “De belevingswaarde van het straatbeeld blijft dus ongewijzigd. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de plaatsing van panelen in de binnenstad. Doordat de installatie de uitzonderlijke universele waarden van het werelderfgoed niet schaadt konden we dit project vergunnen”, zegt Demon, die het project een voorbeeld en stimulans noemt voor andere verenigingen of bedrijven om te investeren in hernieuwbare energie.

Herstellingswerken

De Kade, de overkoepelende organisatie waarvan Spermalie deel uitmaakt, investeert ook op andere vestigingsplaatsen in zonnepanelen. Op alle sites samen levert dat een capaciteit op van 386 kWp.

Voor de campus Spermalie gaat het om een investering van 300.000 euro. “De zonnepanelen zullen waarschijnlijk dit jaar kunnen worden geplaatst, maar eerst moeten er nog herstellingswerken uitgevoerd worden aan één van de daken”, zegt Bert Dekeyzer, coördinerend directeur ondersteunende diensten bij De Kade. (CGRA)