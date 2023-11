De Kaai organiseert spinningmarathon ten voordele van lokaal goede doel ‘Warriors Against Cancer’

Op vrijdag 8 december organiseert fitnesscentrum De Kaai in Kortrijk een spinningmarathon van 12 tot 20 uur ten voordele van het lokale goede doel ‘Warriors against Cancer’ uit Marke. “Deelnemers betalen 5 euro die integraal wordt doorgestort naar het goede doel, De Kaai verdubbelt dan nog eens het ingezamelde bedrag”, zegt zaakvoerder Manu Huyzentruyt (26).

Het loopt goed bij fitnesscentrum De Kaai op ’t Hoge. “Sinds de heropening merken we een boost in ledenaantal. Ook een jonger publiek vindt hun weg naar De Kaai. Twee weken geleden verwelkomden we zelfs 500 bezoekers op één dag. Intussen hebben we 2.200 actieve leden”, zegt Manu. Hij is sinds vorig jaar juni zaakvoerder. Nu de verbouwingen erop zitten, wil De Kaai zich vaker inzetten voor een goed doel.

“We hebben het belevingshuis van Warriors Against Cancer bezocht en het klikte direct” – zaakvoerder Manu

“In het verleden hebben we nog spinningmarathons gedaan. Het is een leuk concept waar we evengoed een goed doel aan kunnen koppelen, zeker in de context van De Warmste Week. We hebben het belevingshuis van Warriors Against Cancer bezocht en het klikte direct. Mensen in behandeling komen naar het belevingshuis om zelfwaarde terug te vinden, De Kaai gaat ook voor een beter zelfbeeld, daarin vinden we een match. Ook het sociaal contact onder mensen vinden we belangrijk. De Kaai is een familiale club.”

De spinningmarathon gaat door van 12 tot 20 uur. Mensen kunnen om het uur inspringen en betalen 5 euro voor één uur spinning. De Kaai zal het totaalbedrag verdubbelen. Vanaf 15 personen – grote groepen zoals bedrijven of scholen – betaal je slechts een totaalbedrag van 60 euro. Per uur kan De Kaai 50 plaatsen aanbieden, dat zijn 400 mensen in 8 uren. “Daarbovenop doe ik de volledige 8 uren mee aan de spinningmarathon als promostunt en om toch het goede voorbeeld te tonen”, knipoogt Manu. “Mensen kunnen mij sponsoren door 1 euro te doneren per 10 kilometer die ik afleg. Ik verwacht zo’n 200 kilometer te rijden, met de veronderstelling dat in de eindstreep haal.”