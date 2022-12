De Joelman bezoekt het VLC-centrum

De vrijzinnigen geloven niet in de kerstman. Voor hen bestaat de Joelman, die elk jaar geschenken brengt aan de kinderen, ter gelegenheid van het feest van de winterzonnewende.

Zondag was hij op bezoek in het vrijzinnig laïciserend centrum van Oostende. Via de lessen moraal waren de kinderen van de Oostendse scholen opgeroepen om een tekening van de Joelman te kleuren en te komen afgeven aan de grote kindervriend, in ruil voor een goodiebag vol geschenken.

Dankzij het team van het VLC werd het een gezellige voormiddag voor de kinderen en hun ouders. Op 8 januari volgt de nieuwjaarsreceptie en op 10 februari volgt de eerste grote activiteit, een Retro Avond met optreden van Sugar Cane Combo en Hot Lips & The Leslies.

(FRO/foto FRO)