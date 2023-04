De jacht op sluikstorters in Brugge is succesvol: aantal GAS-boetes met een vijfde gestegen

Het voorbije jaar heeft de sanctionerend ambtenaar van Brugge 760 GAS-inbreuken ontvangen. “Dat is een stijging met 21 procent ten overstaan van 2021”, zegt burgemeester Dirk De fauw. De helft van de inbreuken waren afvalgerelateerd: sluikstorten.

452 Bruggelingen bezondigden zich vorig jaar aan sluikstorten. Dat begrip moet je ruim interpretteren. Het gaat niet alleen om het achterlaten van zwerfvuil op openbare plaatsen (183 vaststellingen), maar ook om inbreuken op de afvalkalender (226 vaststellingen). Met andere woorden: mensen die hun afval te vroeg, te laat of verkeerd gesorteerd buiten plaatsten, kregen ook een GAS-boete. Zij het de minimum ‘straf’: 60 à 90 euro.

Sigarettenpeuken

Opvallend is dat 137 personen op heterdaad betrapt werden, toen ze hun sigarettenpeuk weggooiden. “Daartoe krijgen onze stadsambtenaren de hulp van OVAM-vaststellers, die vanuit de Vlaamse Regering aangeworven werden om de lokale besturen te ondersteunen in de handhaving van zwerfvuil via GAS. OVAM heeft met zijn aanwezigheid op het terrein een groot verschil gemaakt”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Voorts ziet Brugge opnieuw een stijging van het wildplassen: 124 Bruggelingen werden betrapt, hoofdzakelijk in de uitgaansbuurten. “In 2020 en 2021 waren deze cijfers laag, wat te danken was aan de coronamaatregelen: iedereen zat in zijn kot”, aldus korpschef Dirk Van Nuffel.

Lachgas

Na afval en wildplassen staat nachtlawaai in de Top 3 van inbreuken, met 42 vaststellingen. Ook hier fluctueren de cijfers door de pandemie: tijden corona werd er vaker thuis gefeest, met meer klachten over nachtlawaai als gevolg. Van de 760 vaststellingen werden er amper 6 procent van de GAS-boetes opgemaakt lastens minderjarigen. Die bezondigden zich ook aan het bezit van lachgas.

Volgens burgemeester Dirk De fauw zijn de GAS-boetes geen middel om de stadskas te spijzen: “Ze brachten vorig jaar amper 29.000 euro op. De inning vergt een zware inspanning van ons personeel en heeft ook zijn kostprijs. Precies daarom is er voorlopig geen eensgezindheid binnen het stadbestuur om, naar het voorbeeld van andere steden, ook de inbreuken op de snelheidsbeperkingen in zone 30 en zone 50 af te handelen met een GAS-sanctie.”

Bemiddeling

Het Brugse GAS-team gelooft in de kracht van alternatieve maatregelen: “In 351 GAS-dossiers vond een bemiddelingsaanbod plaats: in plaats van een geldboete, die voor recidivisten kan oplopen tot 350 euro, bijvoorbeeld een halve dag meelopen met de stadsreiniging. “Dat heeft een pedagogische meerwaarde, sluikstorters worden enthousiaste ambassadeurs voor een propere stad…”

Tot slot: 21 horecazaken respecteerden de reglementering op het plaatsen van menuborden niet, zes Bruggelingen lapten het glasverbod tijdens de weekends in de uitgaansbuurten aan hun laars, acht amokmakers leefden hun plaatsverbod niet na en tien hondeneigenaars hadden geen poepzakje bij. Ook dat feit is in Brugge onderhevig aan een GAS-boete. Het is makkelijker te controleren dan viervoeters op heterdaad te betrappen.

Poepzakjes

Waarom biedt Brugge, zoals vele gemeenten in Duitsland en Oostenrijk, geen gratis poepzakjes bij de vuilnisrecipiënten op het openbaar domein aan? Dirk De fauw: “We hebben hiermee geëxperimenteerd. Die hondenpoepzakjes worden te vaak gestolen. Blijkbaar gebruiken velen die als goedkope diepvrieszakjes.”