De heemkundig kring van Knokke‘Cnocke is hier’ betreurt verdwijnen grafzerken

De heemkundige kring ‘Cnocke is hier’ trekt aan de alarmbel: heel wat funerair erfgoed in Knokke is verdwenen, klinkt het. Het gemeentebestuur stelt dat er geen erfgoedwaardige grafzerken zijn verwijderd.

“In 2014 werd door de gemeenteraad beslist de oude begraafplaats langs de Deklerckstraat te ontruimen en om te vormen tot een ‘park’. Niemand vroeg zich af wat er zou gebeuren met de zerken en grafstenen die in 1929 waren overgebracht van het oude kerkhof rond de Margaretakerk in het dorp”, zegt voorzitter en ereschepen Danny Lannoy. “Het schepencollege had zich laten inlichten over de erfgoedwaarde. De conclusie was dat de graftekens niet in aanmerking kwamen voor een beschermd statuut. Er werd beslist om geen grafmonumenten te bewaren van de vervallen concessies. De heemkundige kring stelde zich vragen bij die zienswijze. Die grafstenen waren een stukje lokale geschiedenis, een cluster die gemakkelijk kon bewaard worden.”

Gemiste kans

“In een brief van 14 maart 2022 vroeg ik een onderhoud met de burgemeester en de bevoegde schepen, met de vraag om het standpunt inzake het behoud te herzien. Er werden heel wat elementen aangevoerd waaruit bleek dat dat niet kon. Ondertussen, begin oktober 2022, is die zone links van de ingang al ontruimd. De grafmonumenten zijn verwijderd, met uitzondering van enkele belangrijke artefacten. Dit stuk van de begraafplaats had een unieke plek kunnen innemen in het ontwerp van de parksite. De stoffelijke resten blijven behouden, het terrein werd genivelleerd en ingezaaid. Grafconcessies kunnen wel nog verlengd worden. Conclusie: de oude begraafplaats zal als park fungeren, met ‘hier en daar’ een vergunde grafsteen. Cnocke is hier betreurt het verdwijnen van dit stukje funerair erfgoed.”

Grondig onderzoek

“Danny Lannoy is een gerespecteerd lid van de raadgevende erfgoedcommissie, maar hij kan zich niet vinden in de visie van het bestuur, die al vastligt sedert 2014”, reageert schepen Annie Vandenbussche. “Dat gebeurde na grondig onderzoek en overleg met de diensten Erfgoed en Burgerzaken. De conclusie was dat er geen erfgoedwaardige grafzerken waren. Wel zijn waardevolle ornamenten geïnventariseerd en bewaard door de dienst Erfgoed.”

“De Commissie Erfgoed heeft enkele keren vergaderd met de burgemeester erbij. Er werd goed geluisterd naar de adviezen. Maar de conclusie is dat we geen reden zien om het beleid te wijzigen. Verlopen grafconcessies kunnen door de nabestaanden verlengd worden tot dertig jaar.” (DM)