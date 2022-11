De Haan zet, ondanks energiecrisis, volop in op winterbeleving: “Inwoners en bezoekers laten genieten van eindejaarperiode”

Crisis of niet, ook deze winter staan er weer heel wat leuke kerst- en eindejaaractiviteiten op de planning voor De Haan en Wenduine. “Uiteraard zijn er maatregelen genomen om alles zo energiezuinig te laten verlopen, maar we willen onze inwoners en bezoekers toch vooral zoveel mogelijk laten genieten met de feestdagen”, zegt schepen voor Toerisme Marleen De Soete.

Het winterprogramma in De Haan wordt over twee weken op gang getrokken met twee kerstconcerten: op zaterdag 17 december geeft muziekmaatschappij Sint-Cecilia het beste van zichzelf in het Wielingencentrum, op zondag 18 december kan je in de Sint-Monicakerk genieten van het concert van Koen Crucke met Frédéric Sempels en opkomend talent Jaydee Hill.

Vanaf 21 december kan je in het parkdomein La Potinière en ook op de Markt in Wenduine opnieuw terecht voor winterse gezelligheid en schaatspret. Om de energiekosten binnen de perken te houden, worden de overdekte ijspistes dit jaar wel iets kleiner dan andere jaren.

“Ook kozen we dit jaar bewust voor de technisch meest geavanceerde piste, met een dunnere ijslaag en een extra isolatielaag onder het ijs. Hierdoor zal het energieverbruik beduidend lager liggen, en beide pistes zullen bovendien voor kortere periode geopend zijn”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. Gratis schaatsmomenten zijn er op maandag 26 december van 10 tot 12 uur en op zondag 8 januari van 9 tot 12 uur. In de winterchalets naast de schaatspistes kan je je verwarmen aan een glühwein of warme chocolademelk, en worden er allerhande thema-avonden georganiseerd. Op de Markt van Wenduine komt er ook nog een leuke winterkermis.

Christmas Fun Run

Op vrijdag 23 december wordt de kerstvakantie letterlijk in gang gelopen met de Christmas Fun Run. Enkele honderden kerstmannen en -vrouwen zorgen in de Potinière voor onvervalste kerstsfeer.

Ondertussen ook traditie is het sprotjesfeest op maandag 26 december op de Markt van Wenduine. De Tarpoenvissers delen er vanaf 14 uur gratis sprot uit. Op zaterdag 7 januari, om 16 uur, heeft in Wenduine de traditionele Noordzeeduik plaats. Op het strand kan je bij het Wenduins Wintervuur genieten van een hapje en een drankje.

Daags nadien, op zondag 8 januari, wordt de kerstvakantie om 18 uur feestelijk afgesloten met een diervriendelijk vuurwerk in de Potinière. Op de Markt van Wenduine wordt tussen 11 en 13 uur het glas geheven tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur.

Tot slot organiseren beide handelsverenigingen opnieuw hun eindejaaractie. Actief Wenduine doet dat met een ‘kras en win’-wedstrijd, Haandelaars De Haan organiseert een stempelactie.

De ondersteuning van het gemeentebestuur doet beide verenigingen plezier. “In mindere tijden is het juist extra belangrijk dat er voor de inwoners en tweedeverblijvers iets te doen valt. Als de sfeer er is, volgt het koopgedrag vanzelf”, zegt Stefaan Dumoulin van Actief Wenduine.

Het volledige winterprogramma kan je ook nog eens nalezen op www.visitdehaan.be.