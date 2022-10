De Haan vindt oplossing voor verkrotte panden Leopoldlaan

Goed nieuws voor de verkrotte erfgoedpanden in de Leopoldlaan 6 en 8: na meer dan twaalf jaar leegstand worden ze straks eindelijk gerestaureerd.

De twee verkrotte panden in de als dorpsgezicht beschermde Concessie zijn al jaren een doorn in het oog van het gemeentebestuur. Ze werden gebouwd in het interbellum door architect Maurice Haeghebaert, in de typische cottagestijl, en zijn elkaars spiegelbeeld. “In 1955 werd de winkelpui herbouwd naar een ontwerp van architect Louis Ide, die zijn stempel drukte op talrijke panden in de Concessie. Toen deze twee het laatst in gebruik waren – als schoenwinkel en eetgelegenheid – luisterden ze naar de namen Miami en Malino. Ze werden vervolgens aangekocht door een Nederlandse investeerder, die de bijnaam ‘krottenkoning’ kreeg omdat hij op tal van plaatsen panden opkocht en deze liet verkommeren”, licht burgemeester Wilfried Vandaele toe.

Leegstand

Ondertussen staan beide panden al meer dan twaalf jaar leeg. De eigenaar werd juridisch vervolgd wegens verwaarlozing van beschermd goed en betaalde jaarlijks 50.498 euro boete. Vandaele dreigde eerder ook met onteigening. “Uiteindelijk tekende de eigenaar vlak voor de zomer een compromis met een potentiële Vlaamse koper, maar dan heeft het nog maanden geduurd eer alles definitief geregeld was. Deze week was het eindelijk zover en kregen de panden een nieuwe eigenaar, de ontwikkelaar Brookville”, klinkt het. De nieuwe eigenaar wil het terrein zo snel mogelijk opruimen en een bouwvergunning aanvragen bij de gemeente. De restauratie van de panden staat hierbij centraal, ze mogen immers niet afgebroken worden. “Hiermee komt er een einde aan een probleemdossier dat al jaren op een oplossing lag te wachten. Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost”, aldus Vandaele.