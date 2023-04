De Haan test nieuwe felgele stevige vuilniszakken, die meeuwen moeten afschrikken

De gemeente De Haan gaat in samenwerking met afvalintercommunale IVBO nieuwe, stevigere vuilniszakken testen die minder gemakkelijk kunnen worden opengepikt door meeuwen. Dit gebeurt in mei omdat de dieren dan het meest aanwezig zijn.

Het is een gekend probleem op de ophaaldagen en in het toeristisch seizoen aan de kust: rondslingerend afval nadat meeuwen de huisvuilzakken hebben opengepikt. Ondernemers moeten verplicht containers gebruiken en ook de gemeente zelf investeert in ondergrondse afvalcontainers. Er is nachtophaling en inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers kunnen hun restafval- en PMD-zakken ook kwijt in het recyclagepark in De Haan en het minirecyclagepark in Wenduine. Daar worden binnenkort nog containers bijgeplaatst, ook voor GFT-zakken.

Extra maatregelen

Bovenop al deze maatregelen wil de gemeente nu, samen met de afvalintercommunale IVBO, ook verder en uitgebreider de nieuwe vuilniszak uittesten, die beter bestand moeten zijn tegen pikkende meeuwen. Deze zak is steviger en heeft een fellere gele kleur, die de meeuwen meer zou moeten afschrikken. Er zal getest worden gedurende de maand mei omdat de meeuwen dan het meest aanwezig zijn.

Evaluatie

Schepen voor afvalbeheer, Marleen De Soete: “De zak werd al getest bij de gemeentediensten en daar waren de resultaten alvast positief. Daarom starten we nu ook met een uitgebreider proefproject bij inwoners en tweedeverblijvers uit sector T in Wenduine. Deelnemers krijgen kosteloos vijf testzakken, die ze in de maand mei moeten gebruiken. In ruil moeten ze een korte vragenlijst invullen bij elke ophaling. Ook het ophaalpersoneel van IVBO zal zo’n vragenlijst moeten invullen.” Een 25-tal gezinnen zal de zakken nu een maand lang uittesten. Daarna volgt een evaluatie.