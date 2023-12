De Haan sluit jaar af met negende Christmas Fun Run

Het jaar sportief afsluiten kan zaterdag in De Haan, op de negende editie van The Christmas Fun Run. Om sportievelingen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze kerstloop, organiseerde de gemeente ook een ‘start to run’.

Op zaterdag 23 december is er opnieuw The Christmas Fun Run, een sfeervolle kerstloop in het centrum van De Haan ten voordele van de welzijnsvoorziening voor kinderen en jongeren van Nest en het Zeepreventorium.

“We verwachten zaterdag niet minder dan duizend deelnemers, en elke deelnemer, groot én klein, loopt in kerstkostuum met verlichte kerstmuts op. Dat zorgt dus voor heel veel sfeer en ambiance”, zegt schepen voor Sport Hilde Dhont.

Rennen en feesten

Het parcours loopt doorheen het prachtige Parkdomein La Potinière en de Concessiewijk. Er zijn drie loopreeksen (200, 560 of 920 meter) voor de kinderen, en voor de volwassenen is er keuze tussen 5 of 7,2 kilometer.

Niet zo sportief aangelegd? Er valt zaterdag ook gewoon heel wat te beleven in De Haan. Muziekgroepjes zorgen voor sfeer en ambiance langs het parcours, en na de wedstrijd is er een afterparty met DJ Freak Sound System én een optreden van de coverband Rock Circus in La Potinière, waarop iedereen welkom is.

Als ideale voorbereiding op The Christmas Fun Run heeft de sportdienst van De Haan een ‘start to run’ programma georganiseerd. De deelnemers volgden een gestructureerd trainingsprogramma, waarbij de intensiteit geleidelijk werd opgebouwd. Zo konden ze hun conditie verbeteren zonder het risico op blessures. “Tien weken lang trainden alle deelnemers twee keer in de week, om zo langzaam op te bouwen naar hun ultieme doel: minstens vijf kilometer lopen tijdens de kerstloop. We beloonden die doorzetters met een welverdiend ‘start tot run’ diploma. Ik hoop dat ze door het programma de smaak te pakken hebben om te blijven lopen”, aldus schepen Hilde Dhont.