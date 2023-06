De Haan pakt deze zomer uit met unieke ‘Einstein escape room’: “Leuke activiteit voor het hele gezin”

T-shirts, posters en koffiemokken waren er al, maar ’s werelds beroemdste geleerde krijgt nu ook z’n eigen escape room in De Haan. ‘Einsteins World’ wordt volgens schepen van Toerisme Marleen De Soete de ideale gezinsactiviteit tijdens de zomermaanden.

Het is genoegzaam bekend dat Albert Einstein tijdens de jaren dertig – op de loop voor het antisemitisme dat om zich heen greep – een tijdje zijn toevlucht zocht in ons land. Zijn vriendschap met ons toenmalig vorstenpaar opende voor hem de deuren van Villa Savoyarde in De Haan. De beroemde wetenschapper en bedenker van de relativiteitstheorie verbleef er van maart tot september 1933.

“Een zomer lang flaneerde hij door onze badstad, vooraleer definitief naar de VS in te schepen en nooit meer naar Europa terug te keren”, zegt schepen voor Toerisme Marleen De Soete. Dit jaar is dat dus exact 90 jaar geleden. “Iets wat we niet ongemerkt voorbij konden laten gaan”, aldus De Soete.

In ‘Einsteins World’ kunnen durvers deze zomer hun wetenschappelijke kennis testen. Enkel wie erin slaagt tijdig alle raadsels en zo ook Einsteins mysterie op te lossen, kan uit de escape room ontsnappen. Deelnemers krijgen daartoe een uurtje de tijd. “Het concept werd bedacht door Escaperoom Oudenburg, maar onze gemeentelijke diensten werkten de escape room zelf verder uit. Ze maakten en plaatsten alle decoraties en objecten die de deelnemers nodig hebben om het spel te spelen helemaal zelf”, voegt schepen van Werken in eigen beheer Christine Beirens toe.

