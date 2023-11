De Haan maakt inventaris van kleine ‘mankementjes’ op het openbaar domein

Het gemeentebestuur stuurt de komende maanden een team op pad om kleine mankementjes op het openbaar domein sneller te herstellen. “Putten of losliggende tegels in het voetpad kunnen gevaarlijk zijn voor voetgangers. Mensen kunnen erdoor struikelen of vallen en ze belemmeren de toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit. Maar we zien dat de herstelling van deze kleine mankementen in de praktijk vaak blijft liggen”, zegt schepen Christine Beirens.

De gemeente maakte daarom werk van een inventaris. “Eerst werd nagegaan wat door derden hersteld moet worden. Een voetpad dat beschadigd raakte bij het bouwen van een appartementsgebouw, moet door de aannemer hersteld worden en er zijn ook herstelwerken die ten laste van gas-, water- of elektriciteitsbedrijven vallen. Voor alle andere zaken hebben we nu een aantal teams met gemeentewerkers aangesteld, die de komende maanden speciaal op pad gaan voor kleine herstellingen op het openbaar domein. Op die manier zorgen we voor een veiligere, meer toegankelijke en aantrekkelijke omgeving voor onze inwoners en bezoekers”, klinkt het. (WK)