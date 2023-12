De Haan laat vuurwerk met oudejaar enkel toe in afgebakende strandzones

Het afsteken van vuurwerk is in principe verboden in De Haan. Voor oudejaar wordt een uitzondering gemaakt.

Enkel op oudejaarsavond mogen inwoners en bezoekers er tussen 23.30 uur en 00.30 uur hun eigen vuurwerk afsteken in drie afgebakende zones op het strand: aan de strandtoegang in Vosseslag, ter hoogte van het Leopoldplein in de Haan-Centrum en tegenover de Floorhelling in Wenduine.

Burgemeester Wilfried Vandaele roept wel op tot voorzichtigheid. “Denk aan ieders veiligheid en steek geen vuurwerk af op de openbare weg of in je tuin want elk jaar gebeuren er ongelukken. Ook in onze gemeente liepen mensen hierdoor al blijvende lichamelijke schade op. Meer dan eens waren vuurwerkresten de oorzaak van branden of bijna-branden. Ook voor dieren is vuurwerk trouwens geen feest. Je jaagt er honden en paarden hevige schrik mee aan, maar ook dieren in de natuur zijn er het slachtoffer van. Denk bijvoorbeeld aan de duizenden wilde ganzen die in onze polders overnachten.”

De gemeente organiseert zelf geen vuurwerkshow op 31 december. Wel kan je tijdens het laatste weekend van de kerstvakantie tweemaal genieten van een diervriendelijke lasershow: op zaterdag 6 januari om 18 uur, na de Noordzeeduik, op de Markt in Wenduine en op zondag 7 januari om 18 uur in het Parkdomein La Potinière in De Haan. Het gebruik van wensballonnen is op geen enkel moment toegelaten.