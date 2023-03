De Haan heeft ontwerp digitale herinrichting toerismekantoren klaar

Het gemeentebestuur van De Haan diende in 2021 een subsidiedossier in bij de provincie voor de herinrichting van de toerismekantoren in De Haan en Wenduine tot volwaardige inspiratiepunten. De gemeente begrootte hiervoor een budget van 250.000 euro waarvan tot 100.000 euro kon worden gesubsidieerd. Er werd ook een ontwerpbureau onder de arm genomen.

“Het ontwerp voor de digitalisering en multimediatisering van beide infokantoren is nu klaar en werd afgelopen donderdag voorgesteld in de gemeenteraad, dat het bestek goedkeurde voor de uitvoering ervan”, zegt schepen van Toerisme Marleen De Soete (Samen Vooruit). Beide kantoren zouden nog voor het einde van het jaar vernieuwd moeten zijn.

“Bedoeling is dat bezoekers bij het binnenkomen al onmiddellijk het DNA van onze mooie badplaats aanvoelen en geïnspireerd worden. Wie binnenkomt, zal ook meteen zelf op ontdekking kunnen gaan naar wat er zoal te beleven valt in De Haan”, aldus De Soete. De toerismekantoren worden hiervoor uitgerust met mediaplayers, digitale prikborden, lichtbakken, speelelementen en storytelling met oortjes.

Area explorers

“Ook nieuw, zijn de ‘area explorers’ die bezoekers moeten toelaten om het toeristisch aanbod van onze gemeente op persoonlijke wijze te ontdekken. Op maat van hun interesses: kom je bijvoorbeeld voor een fietsvakantie naar De Haan, dan zal je via de area explorer zelf een fietstocht kunnen uitstippelen die vervolgens makkelijk via een QR-code wordt opgeladen naar je smartphone”, klinkt het.

Skyline verwerkt in balie

Voorts komen er ook nieuwe balies, nieuw meubilair, shops en automatische bezoekerstellers in beide kantoren. In Wenduine komen er speelelementen voor kinderen en in De Haan wordt een luchtfoto op de vloer aangebracht met aanduiding van hotspots. “Tot slot gaan bezoekers in het toerismekantoor van De Haan ook verhalen van voormalige bezoekers kunnen beluisteren, en wordt de skyline van ons erfgoed verwerkt in de balie en het meubilair. Op heden wordt trouwens ook een nieuwe toeristische website ontwikkeld. Bezoekers zullen binnenkort dus zowel ter plaatse als van thuis uit inspiratie kunnen opdoen of op zoek gaan naar een toeristisch aanbod op maat in onze gemeente”, besluit de schepen. (WK)