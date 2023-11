De Haan erft archief Leon Ide: “Dé architect van de Concessie”

Een waardevolle collectie bouwplannen van architect Leon Ide verhuisde naar het gemeentehuis van De Haan: 44 jaar na zijn dood schonk z’n familie het archief van de man integraal aan de gemeente. De collectie bestrijkt zijn volledige loopbaan. “Ide was ontegensprekelijk dé architect die het sterkst zijn stempel heeft gedrukt op de villabouw van de Concessie”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Leon Ide werd in 1901 geboren in Blankenberge en begon zijn carrière als architect bij het Oostendse architectenbureau V. Fobert. In 1929 huwde hij Marthe Heyneman, dochter van een Knokse aannemer, waarna het jonge paar zich in De Haan vestigde. In de Rubenslaan 7, in het hart van de bekende villawijk de Concessie; bouwde Ide zijn Villa Yopie. Burgemeester Wilfried Vandaele: “Heel wat architecten hebben bijgedragen tot het patrimonium van onze gemeente, maar Leon Ide was ontegensprekelijk dé architect die het sterkst zijn stempel heeft gedrukt op de villabouw van De Haan. Onder meer de Astoria, de Joli-Bois en het centrale-dijkproject, met vier flatgebouwen aan zeezijde en aan de achterkant winkels in villastijl, zijn van zijn hand. Veel gespecialiseerde tijdschriften hadden aandacht voor zijn werk.”

In zijn beginperiode tekende Ide vooral in anglo-normandische cottagestijl, zoals de Concessie dat voorschreef, maar met het imposante art-decohotel Astoria uit 1930 gooide hij het over een totaal andere boeg: vanaf dan primeerde het functionele. Na 1945 schoof hij verder op in de richting van een eigen Vlaamse stijl, aangepast aan de moderne eisen van zijn tijd. Kenmerkend daarvan waren onder meer de hellende daken en het interessante metselwerk. Toen Ide in 1979 op 78-jarige leeftijd overleed, liet hij zijn dochter Yolande een imposante collectie bouwplannen na. “Het was haar wens om deze verzameling in bewaring te geven aan het gemeentebestuur, en nu ze zelf onlangs naar een woonzorgcentrum is verhuisd, leek ons de tijd daar rijp voor”, zegt Ides achterkleindochter Melanie Tatout. Haar overgrootmoeder Marthe Heyneman bleef tot op haar 96e in Villa Yopie – Yopie was Ides koosnaampje voor zijn dochter – wonen. Zijn archief lag daar bewaard op de zolder. “De collectie bestaat uit een tachtigtal pen- en potloodtekeningen die zijn volledige loopbaan bestrijken. De plannen zullen een mooie plaats krijgen in ons gemeentelijk archief. We zullen ze ook laten digitaliseren”, aldus nog de burgemeester.