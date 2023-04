De grootste miniatuurspoorbaan van België staat in Zwevegem: “Ze is voortdurend in evolutie”

Modelspoorclub Locomatic beschikt over de grootste miniatuurspoorbaan van België. Ruim 1.000 meter spoor op een oppervlakte van 44 op 4 meter. Dit weekend laat ze het grote publiek kennis maken met dit werk dat steeds in evolutie is.

Als kind gefascineerd staren naar de prachtige treintjes die rondreden in die favoriete speelgoedwinkel, gevolgd door een intens gevoel van vreugde wanneer de Sint of Kerstman je op een koude winteravond eindelijk zo’n treintje cadeau schonk. De vereniging Locomatic zorgt er met zijn miniatuurtreinen voor dat deze kinderdroom werkelijkheid wordt, althans in een iets volwassener versie.

Bij de modelspoorclub hebben ze een indrukwekkende miniatuurspoorbaan. “Het gaat niet zomaar om een miniatuurspoorbaan waar treintjes kriskras door elkaar rijden, maar om een heuse miniatuurspoorbaan waar veel precisiewerk bij komt kijken. Zo werd alles geconstrueerd op schaal 1/87, en werden huisjes, industriezones, stations, natuurlandschappen en zelfs een haven eveneens mooi geïntegreerd in het geheel”, zegt voorzitter Hendrik Derammelaere.

Modelspoorclub Locomatic werd eind 1989 door enkele fervente modelspoorliefhebbers onder het voorzitterschap van Luc Lemeitere opgericht. “De opstart van de club bevond zich op de bovenverdieping van een parochiehuis in Kortrijk, waar de club een ruilbeurs organiseerde met hun bescheiden miniatuurspoorbaantje als eyecatcher. Al snel bleek dat een parochiezaal niet de ideale plaats was. De toenmalige stationschef van Kortrijk, die ook lid was, zorgde ervoor dat men het oude station van Zwevegem kon huren.”

De Brug

Kort daarna besloot de NMBS het gebouw te verkopen, waardoor de club noodgedwongen opnieuw moest verhuizen. “In 1991 kregen we van het Zwevegemse gemeentebestuur een lokaal in OC De Brug. We beschikken over een ruimte van 350 m² waar we eindelijk onze droom konden realiseren. Tijdens de verbouwingen overleed jammer genoeg de toenmalige voorzitter, Luc Lemaitere. Hij was de enige die weet had van de besturing van de module miniatuurspoorbaan.”

Mede daardoor werd op aanraden van Roger Verhenne beslist om over te schakelen naar een computergestuurd besturingssysteem. “Helaas was de clubkas leeg. Met persoonlijke bijdragen werd een basispakket aangekocht. Karel Debrouwer, die toen voorzitter was, bouwde het computersysteem verder uit”, aldus Hendrik Rammelaere.

Momenteel beschikt men over een volautomatische miniatuurspoorbaan met een lengte van 44 meter en een breedte van 4 meter. De grootste opstelling in België, waar men als club Locomatic best trots op is.

De afgelopen jaren werd het lokaal grondig gerenoveerd en tijdens de coronaperiode werd beslist een deel van de spoorbaan te vernieuwen. “Met onze 20 leden hebben we inderdaad een deel helemaal vernieuwd, want de spoorbaan is constant in evolutie. Er is altijd wel iets nieuws. Alle soorten treinen kunnen hier rijden We schenken ook veel aandacht aan de decors waarin de treinen rijden.” Volgens Hendrik waren de afgelopen jaren ook wel moeilijk. “Een groot lokaal verwarmen aan hoge gasprijzen, is niet makkelijk. Ook in de coronaperiode konden we geen activiteiten organiseren, wat nefast was voor de clubkas.”

Dit weekend organiseert men opendeurdagen. Op zaterdag 22 en zondag 23 april kan men er een kijkje nemen tussen 10 en 18u. De toegangsprijs bedraagt 7 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen.