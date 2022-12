De grootste kerstboom van het land staat in Kortrijk en 1.200 mensen gokken op de hoogte

De kerstboom op de Grote Markt in Kortrijk? Die blijkt 18 meter, 23 centimeter en 6 millimeter hoog. Ietsje groter dan die in Brussel, waar andere jaren normaal de hoogste kerstboom van het land pronkt. Het is wel nipt, want die in Brussel is ‘ongeveer 18 meter’ hoog.

Passanten konden raden hoe hoog de boom juist was. “Meer dan 1.200 deelnemers waagden de voorbije weken een gokje en maakten zo kans op een Kortrijk Cadeaubon van 100 euro”, zegt schepen Wouter Allijns. “Ondertussen is de winnaar gekend, en die wordt gecontacteerd. Bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen aan de wedstrijd.” (JM)