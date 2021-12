De goede raad van Lia Linda: “Koester de mooie en gezellige momenten”

Voor zangeres Lia Linda (71) was het afgelopen jaar, net zoals voor alle artiesten, er een om vlug te vergeten. Of misschien net niet. Ze zag, door corona en de maatregelen, heel wat optredens verloren gaan. Maar die tijd gebruikte ze om de verhalen over haar vele reizen als zangeres eens goed uit te schrijven – misschien, zo hoopt ze, komt er wel een boek van. En bovendien genoot ze in 2021 van heel wat mooie, gezellige momenten met haar partner Max.

Lia Linda is een wereldreizigster. Als zangeres maakte ze aan boord van cruiseschepen zo’n tweehonderd zeereizen.

“Ik ben in 124 landen geweest en heb 159 eilanden bezocht. En nu zaten we plots thuis. Je kunt je niet inbeelden welke aanpassing dat vraagt. Maar ik ben niet iemand die stilzit of bij de pakken blijft zitten. Ik heb in mijn leven altijd geleerd dat je de mooie momenten moet koesteren, en dat heb ik samen met Max het afgelopen jaar zeker gedaan”, zegt Lia Linda.

“Voor het eerst in vele jaren waren er dus geen cruises, en ook wat optredens betreft, is het door de coronamaatregelen maar magertjes geweest. En ook privé konden we niet op reis, dus heb ik maar mijn reisverhalen die ik altijd stipt heb genoteerd neergepend.”

“Ik wilde altijd al de mensen laten meegenieten met wat ik beleefde tijdens de cruises, maar de tijd ontbrak. Ik vond het afgelopen jaar een ideale gelegenheid om dat nu wel te doen. Mijn verhalen heb ik neergeschreven op mijn Facebookpagina. Heel wat mensen vroegen me of er ook een boek komt. Als ik een uitgever vind, wil ik dat wel doen.”

“Tussendoor heb ik het samen met Max gezellig gemaakt, want door het drukke leven was dat voordien ook niet altijd evident.”

Jaar van hoop

2022 wordt voor Lia Linda een jaar van hoop. “Ik ben wel een realist. Soms hoop ik dat alles wat er rond corona gebeurd is een nachtmerrie was, maar ik weet natuurlijk beter. Toch wil ik vooruit. Cruises zijn er nog niet echt voorzien, maar er lopen weer boekingen voor optredens binnen.”

“Ik maak me ook wel ongerust over de klimaatopwarming en alle gevolgen daarvan. Maar ik zal een nieuwe single opnemen waarin ik zing hoe ferm het eigenlijk is om senior te zijn. Weet je, ik ben eigenlijk veel te vroeg geboren” lacht Lia Linda. “En mijn raad voor iedereen blijft: koester de mooie momenten in je leven.” (PBM)