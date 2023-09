‘De Gezellige Tallore’ viert zijn trouwe medewerkers: “Het is wel hard werken”

‘De Gezellige Tallore’ is een project tegen vereenzaming van ouderen in de gemeente Koekelare. Al vijf jaar lang worden onder de vleugels van het Sociaal Huis maandelijks twee etentjes in de deelgemeente Bovekerke en op de wijk De Mokker georganiseerd. Dit is alleen maar mogelijk dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers. Op 24 augustus werden zij daarom in de Klijteput in de bloemetjes gezet.

“De maaltijden voor alleenstaande 65-plussers waren ooit een idee van schepen Stijn Ramboer, lid van de OCMW-raad”, vertelt coördinator Rik Dubois. “Voor heel wat mensen met weinig sociale contacten zijn dit bijeenkomsten waar ze hard naar uitkijken. We bieden hen een lekkere maaltijd aan, geleverd door traiteur ‘t Wit Paard uit Ichtegem, tegen een heel democratische prijs. Wie dat wenst, kan ook thuis door de chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale opgehaald en teruggebracht worden tegen een minimale vergoeding van drie euro. We zorgen daarnaast voor animatie na de maaltijd in de vorm van een optreden van een lokale artiest, volksspelen of een bingoloterij. We hebben zelfs een eigen huislied dat we elke bijeenkomst zingen. Op de bijeenkomsten van De Gezellige Tallore is ambiance altijd verzekerd.”

Diverse groep

Rik Dubois benadrukt dat het project enkel mogelijk is dankzij de medewerking van een enthousiaste groep vrijwilligers. “Ik bewonder deze mensen voor hun inzet en enthousiasme, want het is hard werken. De afwas doen van een driegangenmenu van tachtig eters is een flink karwei. Op beide locaties beschikken we immers niet over een vaatwasmachine, dus moeten alle borden, glazen en bestek met de hand afgewassen worden.”

De vrijwilligersgroep is heel divers. “Dat vind ik een schitterende zaak”, zegt Rik. “Maandelijks steken Bram en Kristof, twee lieve mensen met een beperking, een handje toe. Ook op Willy en Rosa, die nochtans niet meer van de jongsten zijn, kunnen we altijd rekenen. Doorheen de jaren zijn de vrijwilligers echt een vriendengroep geworden. De bijeenkomsten van De Gezellige Tallore staan ook voor hen gelijk aan een toffe middag.” (PDC)