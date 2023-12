De fusie met Tielt maakt de tongen los:bewoners krijgen inspraak in nieuwe straatnamen

Welke onderwerpen rolden er het voorbije jaar over de tongen van de Meulebekenaren? Het antwoord op deze vraag is ongetwijfeld tweeledig. Er waren enerzijds de aanslepende wegeniswerken die nu hun einde naderden. Anderzijds waren er ook de vele speculaties rond de fusie tussen Tielt, Pittem en Meulebeke. Dit laatste onderwerp zorgde zelfs voor verhitte en emotionele discussies op de laatste gemeenteraad van dit jaar op 7 december.

In België hebben we meerdere malen een nationale fusie van gemeenten meegemaakt; een van de grootste vond plaats op 1 januari 1977. Op die dag werd het aantal Belgische gemeenten maar liefst gereduceerd van 2.359 tot 596. De laatste herindeling vond plaats in 2019 toen een aantal Vlaamse gemeenten fuseerden naar aanleiding van het decreet van 24 juni 2016 om op vrijwillige basis fusies te ondersteunen. Vanaf dat moment telt ons land 581 gemeenten. Ondertussen laten steeds meer gemeenten weten om in 2025 te fuseren. Meulebeke en Tielt stappen in dat proces mee. Pittem onthield zich.

Volgens Filip De Rynck, professor bestuurskunde aan de universiteit van Gent, is schaalvergroting een noodzakelijke voorwaarde om tot sterkere gemeenten te komen. Wonen, zorg, milieu, veiligheid, … er wordt steeds meer verwacht van lokale besturen. Maar de bestuurskracht staat onder druk en in veel gemeenten heeft men te weinig geschikte ambtenaren om al die taken te vervullen. Hierbij kan een fusie helpen.

Studie

Dit kwam zowel in Tielt als in Meulebeke in het voorjaar 2023 heel duidelijk aan het licht toen de resultaten van een bestuurskrachtanalyse onder de loep werden genomen. De studie toonde eveneens aan dat zowel Tielt als Meulebeke de geschikte partners waren. De centrumfunctie van Tielt neemt hier een belangrijke rol op. Veel Meulebekenaren werken in Tielt, lopen er school, genieten er van culturele voorstellingen. Een fusie versterkt de bestuurskracht en zorgt voor een betere dienstverlening naar alle inwoners.

Op straat hoort men vooral dat door de fusie de gemeenten samen een bedrag van 13 miljoen euro kunnen opstrijken. Geld dat voor heel wat doeleinden kan worden aangewend. Een nieuw, gemeenschappelijk zwembad komt het meest aan bod. Het uitbreiden van het jeugdheem de Miere kwam ook ter sprake naast het doelgericht investeren in onze jeugd.

“Door de fusie kunnen de gemeenten samen een bedrag van 13 miljoen euro opstrijken”

Dat sommige inwoners moeite hebben om de fusie te aanvaarden, is verstaanbaar. De gehechtheid aan het eigen dorp is bij veel inwoners groot. Zij stelden dan ook de vraag waarom er geen volksraadpleging georganiseerd werd. Cijfers bewijzen dat een volksraadpleging niet altijd representatief is voor de hele bevolking. In veel gevallen zijn ze een bron van verdeeldheid onder de inwoners. Wil men het democratisch spelen dan dient een beslissing genomen te worden vanuit de democratisch verkozenen die in de gemeenteraad zetelen.

Inspraakmomenten

We kregen te horen dat informatie omtrent het te volgen traject leidt tot burgerparticipatie met mogelijkheid tot inspraakmomenten. Op die manier kunnen de burgers toch hun stem laten horen. Een voorbeeld hiervan is de keuze van nieuwe straatnamen. In Tielt en Meulebeke moeten in totaal 27 straatnamen veranderen, 10 in Tielt en 17 in Meulebeke. Hierbij mogen de inwoners van de betrokken straten zelf voorstellen indienen. Zo vernamen we reeds voor de Nieuwstraat in Meulebeke de naam Melkerijstraat omdat daar ooit een melkerij gevestigd was.

In de Berengemeente veranderen onder meer ook de Markt, de Kasteelstraat, de Kerkstraat en de Hoogstraat van naam. In Tielt zijn dat onder meer De Kapellestraat, de Steenstraat en de Veldstraat. Er gaan in Meulebeke ook heel wat stemmen op om straatnamen naar dames te noemen die zich in de loop van de geschiedenis voor de gemeente hebben ingezet.