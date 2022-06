De fitste opa van het land woont in Roeselare, Roger viert 90ste verjaardag in de fitness

Roger Vanderhaeghen viert dinsdag zijn negentigste verjaardag in… de fitness. De sportieve senior uit Roeselare is niet weg te slaan uit het krachthonk. “Thuis niks zitten doen in de zetel, dat is niet aan mij besteed. Bovendien moet ik dankzij mijn hobby nooit naar de dokter.”

Samen met z’n partner Josée Verniers (75) woont Roger Vanderhaeghen (89) in Beveren, een deelgemeente van Roeselare. Op de vraag hoeveel jaar ze al exact samen zijn, moet Roger het antwoord schuldig blijven. “Laat het ons op al heel lang houden”, opent hij het gesprek.

“Ik durf wel al eens iets te vergeten, dus ik zou het eens moeten opzoeken.” Samen heeft het koppel geen kinderen, maar Roger telde er wel drie. “Jammer genoeg is mijn zoon omgekomen in een verkeersongeval.”

Laatbloeier

Een zittend achterwerk heeft Roger niet. Een dag stilzitten, is een verloren dag. Daarom gaat de bijna 90-jarige man zo’n vier keer per week naar Oase Body & Mind Institute, een familiale fitness in Roeselare. “Drie dagen per week doe ik hier alles wat met gewichten te maken heeft. En fietsen doe ik hier ook, dat is dan weer om alles wat los te maken. Tot slot volg ik ook elke vrijdag yoga.”

“Het enige wat ik niet meer doe, is lopen. Dat is te gevaarlijk geworden. Ik voel dat vooral aan mijn adem. Maar op mijn leeftijd doet het lichaam ook niet altijd meer alles zoals je zou willen. Ik zou hier geen ‘toeren’ willen meemaken”, lacht Roger.

© Stefaan Beel

In het verleden was Roger allesbehalve zo sportief als nu. Wegens een gebrek aan tijd zat sporten er toen niet in. “Ik werkte veel en ernaast was ik vooral bezig in de tuin.” Uiteindelijk begon de Roeselarenaar vanaf zijn pensioen, op 58-jarige leeftijd, wat actiever te sporten. Eerst ging hij samen met zijn vrouw wandelen, maar wanneer zij een heupoperatie onderging, schakelde het koppel over op fietsen.

Maar zo’n twintig jaar geleden besloot Roger zich een abonnement aan te schaffen in de fitness. “Thuis niks zitten doen, is niet aan mij besteed. Ik moet met iets bezig zijn, anders verveel ik me. Het is volgens mij ook heel slecht om elke dag constant in de zetel te liggen.”

“Ik vind dat je moet bezig zijn, maar op mijn leeftijd moet je het wel rustig aan doen. Ik voel dat dit me ook deugd doet. Voor mij is het zeker niet de bedoeling om hier prestaties te leveren of om me af te matten. Daarnaast vind ik het sociale ook heel belangrijk.”

90 jaar

Dinsdag blaast Roger 90 kaarsjes uit. Een festiviteit die ze ook in de fitness niet zullen laten passeren. “We zullen Roger verwennen met een hapje en een drankje en we hebben ook wat volk uitgenodigd om dit gepast te vieren”, aldus Bruno Betrand, zaakvoerder van Oase Body & Mind Institute.

© Stefaan Beel

En hoewel Roger slechts heel zelden eens een beurt overslaat, zal hij de komende dagen toch bijna niet anders kunnen. “We hebben nog het een en ander gepland met familie en vrienden. Voor een keer kan dit geen kwaad. Anders gebeurt dit heel zelden. Enkel in de zomer zou dit wel eens kunnen voorvallen, omdat mijn vrouw en ik dan graag eens buiten fietsen. Dat is nog altijd iets aangenamer dan hier binnen altijd hetzelfde doen.”

Maar ondanks dat het fitnessparcours niet zo variabel is, krijgt Roger er nog steeds niet genoeg van. “Dat komt omdat ik me hier nooit forceer. Op die manier kan ik er geen afkeer van krijgen. De ronde die ik hier trouwens doe, kan ik met gemak een paar keer doen. Maar ik mag ook niet overdrijven. Als ik in de voormiddag kom, wil ik op tijd terug thuis zijn. Ik wil mijn vrouw niet laten zitten met haar eten.”

Fysiek voordeel

Hoewel Roger laat blijken dat elke oefening nog steeds vanzelfsprekend gaat, is hij er zich toch van bewust dat hij een jaartje ouder wordt. “Ik voel natuurlijk dat mijn oefeningen niet meer zo vlot gaan als pakweg tien jaar geleden, maar klagen zal ik zeker niet doen.”

Thuis niks zitten doen, is niet aan mij besteed. Ik moet met iets bezig zijn, anders verveel ik me

“Van zodra ik zou voelen dat het absoluut niet meer lukt, dan ben ik uiteraard verplicht om ermee te stoppen. Daar zou ik dan ook enorm van afzien, maar momenteel is dit zeker nog niet aan de orde. Ik weet natuurlijk niet wat er morgen zal gebeuren en op mijn leeftijd kan het jammer genoeg allemaal heel snel gaan.”

Naast al dat fitnessen werkt Roger ook nog steeds graag in zijn tuin, waar hij groenten en aardappelen kweekt. En ook daar komt zijn sportieve hobby heel goed van pas. “Tuinieren doe ik ook op het gemak, zonder verplichtingen. Ik voel wel dat ik daar fysiek geen last van ondervind, ongeacht mijn leeftijd. Dus ook daar voel ik dan weer de voordelen van het fitnessen.”

© Stefaan Beel

Wanneer Roger aan het trainen is, voelt hij af en toe wel een paar ogen op zich gericht. Maar dat vindt hij zeker niet erg. “Vooral jongere mensen kijken wel eens naar mij, maar positief he! Ik voel dat ze bewondering hebben voor wat ik doe. Ze zeggen dan dat ze willen tekenen om er ook zo uit te zien op die leeftijd.”

Niks anders dus dan positieve woorden over en van Roger Vanderhaeghen, die graag afsluit met enkele stimulerende woorden. “Het is een aanrader voor iedere gepensioneerde. Er moet niemand zeggen dat dit veel geld kost, want naar de dokter gaan kost ook geld. Ik spendeer mijn geld dan liever hieraan. Door fit te blijven, moet ik zelden naar de dokter. Niet dat ik iets tegen dokters heb (lacht), maar ik heb geen last van kwaaltjes en dat is zeker hieraan te danken.”