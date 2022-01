De favoriete plekjes van stadsbeiaardier Els Debevere

In de rubriek ‘Het favoriete plekje van’ verklapt een bekende streekgenoot waar het mooiste of gezelligste plekje van zijn dorp of stad is. Deze week laten we stadsbeiaardier Els Debevere aan het woord over haar favoriete plekje in Nieuwpoort. Eigenlijk kan Els moeilijk een keuze maken tussen het natuurreservaat De IJzermonding en De Koolhofput in Ramskapelle. We laten haar honderduit praten over deze beide parels van de natuur en de mooie plekjes die er te vinden zijn.

Els Debevere (60) woont al 22 jaar in Nieuwpoort en is gehuwd met Luc Boehme. Beroepshalve is ze apotheekassistente in het ziekenhuis in Veurne, maar in Nieuwpoort is ze vooral bekend als stadsbeiaardier. Heel wat van haar vrije tijd besteedt Els aan muziek en muziek spelen en dan vooral… beiaardmuziek.

Fikse natuurwandeling

Tussen haar drukke beroeps- en andere activiteiten door probeert ze nog tijd te maken voor een fikse natuurwandeling en het liefst van al doet ze dat op plaatsen waar het niet te druk is.

“Ik heb al altijd een zwak gehad voor wandelen. Ook toen de kinderen nog jonger waren, gingen we met ons gezin regelmatig een wandeling maken en op reis staat er steevast ook altijd een trip op het programma.”

Als we echt willen genieten van wat de natuur te bieden heeft, doen we dat te voet

“In het voorjaar hebben Luc en ik heel wat afgewandeld en we nemen ook regelmatig deel aan een wandeltocht. Als we eropuit gaan kiezen we meestal voor een wandeling tussen de 10 en 15 kilometer”, geeft Els mee.

“Fietsen durven we ook wel eens doen, maar als we echt willen genieten van wat de natuur te bieden heeft, doen we dat te voet.”

IJzermonding

Het natuurreservaat de IJzermonding staat bovenaan het lijstje van Els en Luc. “Het is er vooral rustig en daar kies ik graag voor. De wandelpromenade in Nieuwpoort is ook prachtig, maar veel te druk voor mij. In het natuurreservaat heb ik mijn eigen lievelingsplekje, een insprong waar het water soms ook wegtrekt en daar is het echt wel prachtig om te vertoeven.”

“Er is ook een houten oversteek en boven kan je echt genieten van een prachtig vergezicht over de duinen, de zee en het natuurgebied.” Door de getijdenwerking heeft er zich een enig slikken- en schorrengebied gevormd, een ideale voedingsbodem voor een rijke variëteit aan bodemdieren zoals wormen, slakken, wieren, schelpen en kreeftachtigen en ook dat trekt Els aan.

Koolhofput

Haar tweede lievelingsplekje ligt even verder in het hinterland, De Koolhofput in Ramskapelle. “Ook daar is het zalig vertoeven, zowel in de zomer als in de winter.”

“Er zijn hier bepaalde plaatsen die mijn voorkeur genieten en eentje daarvan is een plekje waar je zicht hebt over het water en ook de toren van de stad Nieuwpoort ziet. Een prachtig beeld dat als het ware stad en natuur doen samensmelten”, besluit Els.