De familie Albrecht viert eeuweling Cyriel

De grote familie van Cyriel Albrecht – een nageslacht van zo’n zeventig mensen verzamelde vorige zondag in woon- en zorgcentrum ‘t Hoge om er zijn honderdste verjaardag te vieren. Cyriel is 72 jaar getrouwd geweest met Rachel Heughebaert. Zij overleed op 3 februari 2019 op haar 98ste, ook in ’t Hoge waar het koppel twee jaar samen heeft gewoond. Cyriel heeft acht kinderen: Gilbert die overleden is, Norbert, Maria, Magda, Lena, Johan, Danny en Marc, 20 kleinkinderen en 23 achterkleinkinderen. Cyriel kreeg enkele mooie geschenken: een fotoalbum vanwege de familie, een foto van het koningspaar met handtekeningen en zes flessen wijn vanwege de gemeente Alveringem. Omdat Cyriel liefhebber is van accordeonmuziek liet de familie een accordeonist komen, iets waar Cyriel volgens zoon Johan misschien nog het meest van genoot. “Ik ben vader maandag gaan bezoeken. Hij was goed geluimd en heeft het feest goed doorstaan. Het was een mooie dag die onze familie zal blijven koesteren.” (AB/foto AB)