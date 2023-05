De Faire Ronde: ontdek te voet of met de fiets Kortrijkse handelaars met LEF*

Met het warmere weer is zaterdag 13 mei, de World Fair Trade Day, de uitgelezen kans om kennis te maken met lokale handelaars en bedrijven, verenigingen en organisaties, producenten en consumenten met LEF*, namelijk die Lokaal, Ecologisch en Fair denken én doen. Samen met 40 andere Vlaamse steden en gemeenten slaat Stad Kortrijk de handen in elkaar voor de eerste editie van De Faire Ronde. Twee wandeltochten in de binnenstad en een fietstocht doorheen Bellegem, Rollegem, Marke en Aalbeke zijn uitgestippeld met stopplaatsen bij verschillende Kortrijkse handelaars.

Kortrijk is een FairTradeGemeente sinds 2006. Daarmee wil de stad zich engageren om eerlijke handel te ondersteunen, handel met respect voor mens en planeet. De campagne draagt bij aan een waardig bestaan voor boeren en producenten wereldwijd maar ook lokaal via korte keten en aandacht voor klimaatimpact. Met het engagement wil de stad voeding promoten dat in goede werk- en milieuomstandigheden gemaakt wordt. En dat de boeren en producenten daar een eerlijke prijs voor ontvangen.

Een belangrijke schakel, dan niet de belangrijkste, om fairtradeproducten bekender te maken zijn de lokale handelaars die zelf de producten verkopen, gebruiken of produceren.

“Met deze Faire Ronde zetten we onze lokale handelaars. In de deelgemeenten nog eens in de kijker. In deze bijzondere tijden zien en beseffen we des te meer hoe belangrijk onze lokale producenten en handelaars zijn. Circulariteit en duurzaamheid worden stillen economische basiswoorden”, zegt Wouter Allijns, schepen van Economie en Toerisme.

Zo werken ze elk mee aan een duurzame en eerlijke samenleving. Benieuwd naar locaties met LEF* die fair trade verkopen of gebruiken? Of die produceren volgens duurzame en ecologische principes goed voor mens én planeet? Of die bewust inzetten op repair, share en hergebruik?

De Faire Wandelronde deel 1 en deel 2 in Kortrijk

Te voet ontdek je lokale handelaars en bedrijven, verenigingen en organisaties, producenten en consumenten met een engagement voor fair trade, lokale duurzame voeding en bewust consumeren. Overal valt iets te beleven: je kan duurzame producten proeven (zolang de voorraad strekt), meedoen aan een activiteit of je laten inspireren en je kennis vergroten aan de hand van tips en weetjes.

Er is een vrije start tussen 10u en 17u. Met een stempelkaart bij de hand kunnen wandelaars een mooie extra winnen. Vanaf 3 bezochte adressen naar keuze, is er kans op een geschenkenmand ter waarde van 40 euro van Oxfam Wereldwinkels, deBOkes of Bio-Planet Kortrijk.

De Faire Fietsronde in Kortrijk, Bellegem, Rollegem, Marke en Aalbeke

Voor zij die de lokale handelaars in de deelgemeenten willen leren kennen, is er een fietsronde voorzien die via de Zuidelijke Rand van Bellegem tot Marke strekt en eindigt in Kortrijk-Centrum. Ook fietsers maken met de stempelkaart kans op de geschenkenmand.

Voor zij die ook na 13 mei fairtradeproducten en duurzame ondernemers willen leren kennen bestaat sinds kort ook de stadsgids (H)Eerlijk Kortrijk. De stadsgids bundelt verschillende Kortrijkse horeca- en handelszaken die zich elk op hun eigen manier inzetten voor een duurzame stad.