De Esnatrappers zijn toe aan 47ste seizoen

Op zondag 4 maart vertrokken WTC De Esnatrappers uit Esen voor de eerste rit van hun 47ste seizoen. Per seizoen worden 34 ritten gefietst, iedere zondag met vertrek aan café Kapelhuis.

In maart starten ze maart om 9 uur, in april om 8.30 uur en van mei tot en met de tweede zondag van oktober wordt gestart om 8 uur. De laatste twee ritten van oktober starten weer om 8.30 uur. Er wordt steeds tussen de 60 en de 80 kilometer gefietst en er staat ook een dagtrip, een fietsweekend en/of een weekje Frankrijk gepland. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom om mee te fietsen en kan contact opnemen met Frank Vandamme via 0475 71 07 59 en info@vandammefrank.be. (ACK)