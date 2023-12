“De ellende bracht veel solidariteit met zich mee”: Lo-Reninge blikt terug op wateroverlast

Lo-Reninge had in november wekenlang te kampen met wateroverlast. In Reninge en Noordschote geraakten verschillende woningen geïsoleerd en moesten zelfs mensen worden geëvacueerd. Het waterpeil aan de Fintele brak alle records.

De hevige neerslag in Noord-Frankrijk en de Westhoek zorgde in november wekenlang voor waterellende. Ook Lo-Reninge bleef niet gespaard. Vooral in Reninge en Noordschote was het in verschillende woningen en landbouwbedrijven pompen of verzuipen. De brandweer was dag en nacht in de weer met het plaatsen van zandzakjes, evacueren van inwoners en het bevoorraden van mensen wier huis door het water was geïsoleerd.

“De brandweermannen woonden praktisch in de kazerne”, blikt kapitein Guido Snick terug. “Het waren lange dagen en heel korte nachten. Maar de solidariteit onder de manschappen was groot. Ook de steun van de inwoners deed deugd. Zo brachten verschillende mensen cake, soep, taart en ander lekkers naar de brandweerkazerne. De vrouwen van de brandweermannen kwamen koken. Het was soms de enige manier om hun man eens te zien.”

Niet allemaal ellende

Aan de wateroverlast waren ook enkele, weliswaar weinige, voordelen. Zo kon je in restaurant De Hooipiete aan de Fintele dineren met ‘zicht op zee’. Om de klanten van drank te voorzien, moest chef Wannes Vandenberghe wel een wetsuit aantrekken om flessen uit de kelder te halen. Ook in woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge konden de bewoners op de bovenste verdieping genieten van een prachtig ‘zeezicht’. “Zo hoog heb ik het water nog nooit zien staan”, liet bewoonster Marie-Louise Vanmassenhove (84) toen noteren. “Maar het is wel mooi om naar te kijken.” Voor (natuur)fotografen waren de watertaferelen ook een uitgelezen gelegenheid om unieke plaatjes te schieten.

Het water is ondertussen zo goed als weggetrokken. De waterellende heeft wel de hogere overheden wakker geschud. Zo voorziet de Vlaamse regering gespreid over twee jaar 80 miljoen euro voor maatregelen zoals baggerwerken en het herstel en de versterking van dijken om dergelijke watersnood in de Westhoek in de toekomst te vermijden. (KVCL)