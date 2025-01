“De eigenaar mag op zijn stappen terugkeren”: buurtbewoners niet te spreken over hopen hondenpoep langs het Vlinderpad

Het Vlinderpad, normaal een rustgevende route voor wandelaars en fietsers aan de Vlindertuin in Vichte, heeft er een paar ongewenste attracties bij: drie stronthopen, netjes uitgestald langs het pad. “Dikke merci zulle”, klonk het bitter op sociale media, vergezeld van foto’s die de boodschap kracht bijzetten.

De groenvrijwilligers en mooimakers, die het pad met liefde onderhouden, zijn niet bepaald gecharmeerd. “We doen zoveel om dit stukje natuur mooi te houden, en dan krijg je dit”, klinkt het. Als noodoplossing hebben ze vlaggetjes naast de hopen gezet, zodat je er niet per ongeluk in stapt.

‘Kakwegel’

Dit is niet zomaar een wandelpad, maar een trage weg – een van die charmante, eeuwenoude kerkwegels die hersteld zijn voor voetgangers en fietsers. De gemeente stopt tijd en energie in het opknappen en benoemen van deze pareltjes. Maar laten we eerlijk zijn: niemand wil een ‘Kakwegel’ op de kaart zien verschijnen. “De boodschap is simpel: hondenkak hoort in een zak”, klinkt het. “En die zak hoort in de vuilnisbak, niet op het pad. Dus, baasjes, doe je plicht. Want eerlijk? Iedereen houdt meer van schone schoenen en frisse lucht.”

Eigenaar gezocht

“Laten we samen het Vlinderpad netjes houden, want wandelen is véél leuker zonder verrassingen onderweg.”

De gemeente Anzegem en buurtgemeenten zoals Deerlijk en Zwevegem investeren al jaren in het onderhoud en de herwaardering van deze historische wegels. Bordjes en namen maken de trage wegen beter herkenbaar en aantrekkelijk. Maar dit werk staat of valt met het respect van de gebruikers. Het opruimen is geen keuze, maar een verplichting. Alleen zo kan iedereen met plezier blijven komen wandelen. “Hopelijk keert de eigenaar van deze hoopjes terug op zijn stappen, zakje in de hand. Want een schoon pad begint bij kleine verantwoordelijkheden”, luidt het terecht.