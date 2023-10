Koninklijke Harmonie Vreugd in Deugd organiseert op zaterdag 21 oktober hun allereerste algemene kennisquiz onder de noemer De eerste quiz van ‘t Muziek.

Voor de organisatie zorgen Katrien Van Daele, Stephanie Fockedey, Wesley Vandewalle, Candy Decloedt en Ruben Dewiele. “We zijn gestart met een verjonging van het bestuur”, aldus Ruben. “Dat betekent dat er nieuwe ideeën opborrelen, zoals deze quiz. Die vindt plaats in de Sint-Amandusschool (Karel van Manderstraat 33), deuren vanaf 19 uur. De quiz start om 20 uur stipt. Er is ruime parkeergelegenheid op de parking van oc Vondel. Ploegen van vier deelnemers betalen 20 euro per ploeg. Inschrijven kan via info@vreugdindeugdmeulebeke.be. Op de foto vooraan Ruben Dewiele en Wesley Vandewalle, achteraan Stephanie Fockedey, Katrien Van Daele en Candy Decloedt. (LB/foto Luc)