De ‘eerste kerstmarkt van het jaar’ is opnieuw in de Buxushoeve: “Opnieuw heel divers aanbod”

Op 18, 19 en 20 november heeft in De Buxushoeve de eerste kerstmarkt van het jaar plaats. De kerstman, het kerstelfje en de vele winterse elementen dompelen iedere bezoeker de week na Sint-Maarten al meteen onder in een kerstsfeer.

“Al jarenlang vindt hier de traditionele kerstboomwandeling plaats. Met meer dan 1.000 kerstbomen in diverse prijscategorieën geniet je van een unieke sfeervolle wandeling”, klinkt het bij organisator Tommy Aeck, die zaakvoerder is van Tommy Textile. Het bedrijf staat in voor het borduren en bedrukken van textiel. “Ik ben heel goed bevriend met Koenraad Vandamme, de uitbater van de Buxushoeve. Om de wandeling een extra dimensie te geven, werd in 2019 de eerste kerstmarkt georganiseerd en daar zette ik mee mijn schouders onder. Er is dit jaar een letterzoektocht, waarmee je een weekendje Ardennen kan winnen.”

Ook dit jaar mikken we op zo’n 5.000 bezoekers

“Na een gedwongen afgelasting in 2020 door corona, werd vorig jaar de draad weer opgenomen. Gezien het grote succes met ongeveer 5.000 bezoekers wordt dit jaar nog meer zorg besteed aan de omkadering. Ook dit jaar mikken we op dit aantal bezoekers. Het mag altijd meer zijn, maar je moet zoiets rustig laten groeien. Bovendien is het meeste in open lucht, dus ben je sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.”

30 standhouders

Deze kerstmarkt bestempelt zich als de eerste uit de regio. “Ik heb geen weet van andere kerstmarkten dat weekend. De sint is nog maar net gepasseerd. Maar er zal wel degelijk al een echte kerstsfeer hangen, zo strikten we een kerstman en een kerstelfje.”

Er zullen een 30-tal standhouders aanwezig zijn. “Het aanbod is heel divers: kazen van eigen productie, een houtdraaier, zelfgemaakte juwelen, verschillende decoratiestanden, gepersonaliseerde geschenken, tapasplanken, enzovoort. Daarnaast is er tal van animatie voorzien met onder meer Ze Quaffeurz (Waregem), Kartje Kilo, Accordeon Astrid (Ieper) en op zondag Colby Music Band (vorig jaar rond het Gentse). Op vrijdag en zaterdag zijn de optredens voorzien richting de avond. Er is ook een tent met een grote drankstand en qua eten kan je braadworsten, pannenkoeken, wafels en chouquettes verkrijgen. Kostumation zorgt heel het weekend voor kinderanimatie met onder meer grime, ballons plooien en glittertattoo’s.

Golfkarretje

Tijdens het evenement is er in de Abelestraat éénrichtingsverkeer voorzien van de Bellestraat richting Groene Jargerstraat om zo het parkeren mogelijk te maken in de Abelestraat. “Voor de bezoekers die wat verder geparkeerd staan, voorzien we een golfkarretje om de mensen van en naar hun wagen te brengen.”

Praktisch: Kerstmarkt De Buxushoeve: vrijdag 18 november vanaf 17 uur, zaterdag 19 november vanaf 15 uur, zondag 20 november van 14 tot 18 uur. Abelestraat 2 in Vlamertinge.