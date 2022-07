De eerste Belgische Big Bench is terug te vinden in Hooglede

Hooglede krijgt de primeur om als eerste in België een Big Bench van de kunstenaar Chris Bangle te mogen vestigen. Het idee kwam er via Martine Baeyens, gekend van de streekproducten van De Proone. De Big Bench werd geplaatst in de Onledestraat en is 2,5 meter hoog en 3,2 meter breed.

De Big Bench, letterlijk een enorm grote zitbank, komt uit de koker van de Amerikaanse kunstenaar Chris Bangle. In 2009 plaatste hij de eerste in het Italiaanse Clavesana en sindsdien zijn er al honderden verschenen in de rest van Italië, maar ook in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Hooglede krijgt nu de primeur om als eerste zo’n bank in België te mogen vestigen. Het idee kwam er via de Hoogleedse Martine Baeyens, gekend van de streekproducten van De Proone. Zij ontdekte deze banken in Italië en speelde het idee door aan Infopunt Trimard.

Fantastisch uitzicht

Schepen voor Toerisme Frederik Sap (Allen 8830) is alvast laaiend enthousiast: “Sinds de officiële opening gingen al heel wat inwoners ter plaatse gaan kijken. Het is een gespreksonderwerp binnen de gemeente en ik hoor van velen dat ze binnenkort een kijkje zullen gaan nemen. We denken ook heel wat toeristen van buiten de gemeente te mogen ontvangen. Zo was de aankondiging van onze Big Bench op de Facebookpagina van Toerisme Westhoek de meest populaire post uit heel hun geschiedenis.”

Het binnenhalen van zo’n Big Bench verloopt overigens niet zonder slag of stoot. “Je moet aan heel wat voorwaarden voldoen alvorens je een goedkeuring krijgt. Vervolgens kregen we het plan van de architect, maar voor de uitvoering stonden we volledig zelf in. De bank is overigens geen tijdelijk project, maar blijft er voor altijd staan. Het is een fantastisch uitzicht. Het doel is om op een andere manier naar het landschap te kijken, om opnieuw verwonderd te zijn van het landschap dat je eigenlijk al kent.”