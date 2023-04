De E17 bestaat 50 jaar: maak een praatje met de laatste praatpaal in Rekkem

Dit jaar is het net 50 jaar geleden dat er voor het eerst auto’s reden over de snelweg E3/E17. De snelweg trok letterlijk een streep door de regio Zuid-West-Vlaanderen. Intercommunale Leiedal en Zuidwest willen deze verjaardag aangrijpen om samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, de lokale besturen en andere partners stil te staan bij het verleden en de toekomst van de snelweg en de regio. “Om deze verjaardag van de snelweg in de kijker te zetten kwamen we op de proppen met een participatief publieksproject, namelijk de Parlevinkende Praatpaal”, zegt projectmedewerker 50 jaar E17 Marieke Vandekerckhove.

Om de impact van de snelweg E3 te bespreken en tegen het licht te houden, dook men in de geschiedenis om met ludieke verhalen burgers, bedrijven en overheden te verbinden. Al in de eerste fase van het project werden interviews afgenomen van onder andere onteigende bewoners, douanepersoneel en vrachtwagenchauffeurs, maar ook de ingenieurs, technisch tekenaars en werfcontroleurs van de bouw. “Tweemaandelijks werden E17-cafés georganiseerd, waar getuigen van de snelweg in E17-gerelateerde locaties samenkwamen om hun verhalen te delen”, weet projectmedewerker Marieke Vandekerckhove. “We bezochten ook bibliotheken langs het tracé van de E17. In een tweede fase zullen getuigenissen worden omgezet in een magazine en een artistieke podcast door Zuidwest”, vertelt Marieke.

Oranjegekleurde stakkers

“De snelweg sloeg een wonde in het landschap en tegelijkertijd verbond ze onze regio’s met elkaar. Een snelweg is als het ware een lange magneet waaraan veel verhalen blijven kleven. En die verhalen willen we verzamelen. We nodigen iedereen uit om zijn mooi, ontroerend, grappig of onwaarschijnlijk, absurd verhaal waarin de snelweg ooit een rode draad vormde te komen delen met onze reizende praatpaal”, vertelt Marieke.

Iedereen kent wellicht nog deze praatpalen. Deze oranje wachters op de pechstrook, onze redders in nood bij ongeval of pech op de weg. Langzaamaan werden de hulpverleningen van deze oranjegekleurde stakkers vervangen door onze smartphones. “In 2017 werden ze bedankt voor hun diensten en op straat gezet. Of beter gezegd : van straat gehaald. Maar de laatste der mohikanen doolt nog steeds rond. Hij reist langs verschillende steden in Zuid-West-Vlaanderen”, aldus Marieke. “Na een testronde tijdens het voorbije Memento-festival gaat de eerste praatpaal vanaf dinsdag 18 april in première met de start van zijn rondreis doorheen de regio en zijn eerste halte is het Dorpshuis in Rekkem.”

De Letterzetters en de collega’s van Zuidwest zorgen voor een warm onthaal bij de Parlevinkende Praatpaal. ‘Letterzetter’ is een collectieve en eigentijdse vorm van het stadsdichterschap in Kortrijk. Het stadsdichterschap wordt opgenomen door een collectief van jonge (woord)kunstenaars uit de regio Kortrijk. Het collectief van de Letterzetter ontwikkelt interventies in de regio en fungeert als een ambassadeur van het Memento Woordfestival in Kortrijk. “Iedereen is welkom om een verhaal te delen”, vertelt Letterzetter Martijn Verhelst. “Men duwt op de praatpaal en ik krijg deze oproep live binnen op mijn gsm. Daarna luister ik naar zijn of haar verhaal, waarna ik dit allemaal netjes noteer of archiveer.”

Allerlei anekdotes

“Vandaag heb ik al een vijftal verhalen mogen noteren van passanten hier in Rekkem. Eén verhaal was bijvoorbeeld dat van een camioneur die op de snelweg een vrouw met haar auto verkeerd zag oprijden, klaar om te spookrijden, zeg maar. Met zijn toeter heeft hij dit gelukkig kunnen verijdelen”, lacht Martijn. “Je ziet, iedereen die nog met een anekdote rondloopt kan dit kwijt aan de Parlevinkende Praatpaal.”

De verhalen hoeven niet per se over de E17 te gaan, maar mogen ook gelinkt zijn aan een andere snelweg of aan, meer algemeen, onderweg zijn

“Trouwens, het woord ‘parlevinken’ betekent zowel rondtrekken als praten”, legt Marieke ons uit. “De verhalen hoeven trouwens niet per se over de E17 te gaan, maar mogen ook gelinkt zijn aan een andere snelweg of aan, meer algemeen, onderweg zijn. “Misschien vond u de liefde van uw leven bij een tankstation? Misschien kreeg u een geniaal inzicht in de file? Misschien herinnert u zich nog de tijd van vóór de E3 en heeft de aanleg ervan uw leven veranderd, ten goede of ten kwade? Misschien had u ooit een bijzonder gesprek aan een praatpaal ? In ieder geval, wij horen het graag”, besluit Marieke.

Na Rekkem zal de praatpaal verder trekken naar Menen, Wevelgem, Zwevegem, Harelbeke, Deerlijk, Waregem en Kortrijk. Op de website www.50jaare17.be kan je trouwens de verschillende haltes en data raadplegen. (Nicolas Verhaeghe)