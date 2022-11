De Driesprong uit Maldegem ontvangt Spaanse en Portugese scholieren

Vijf jaar geleden stapte GO De Merlaan in Maldegem in de Erasmusuitwisselingen. Coördinator Evy Sierens heeft de afgelopen jaren met leerlingen van verschillende klassen aan Erasmusprojecten meegewerkt.

Vorige week was de Maldegemse school samen met ‘t Vurstje uit Evergem gastheer voor 20 leerlingen en hun leerkrachten uit Spanje en Portugal.

Naast een bezoek aan Brugge en een ontvangst in het Maldegemse gemeentehuis stonden er vorige week ook veel educatieve opdrachten op het programma. Een feestje sloot de verbroedering af. (LV)