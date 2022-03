De Drie Wijzen in Kuurne verhuist (tijdelijk) van Kerkstraat naar oude pastorie: “We zijn nu ook depot voor Oekraïne”

Door de werken in de Kerkstraat gedurende de centrumvernieuwing was het belangrijk om een tijdelijke andere locatie te vinden voor belevingswinkel De Drie Wijzen. Na contacten met het gemeentebestuur kwam het voorstel om voor een half jaar of misschien langer te verhuizen naar de oude pastorie, die al een tijdje leeg staat.

De centrumvernieuwing in Kuurne brengt een aantal ingrijpende werken met zich mee. Vanaf nu wordt de Kerkstraat aangepakt en de hinder zal zeker tot september duren. “Omdat wij voornamelijk een ouder publiek hebben en omdat de cliënten van Ubuntu, die in onze cafetaria werken, niet altijd even mobiel zijn, hebben we besloten om onze belevingswinkel tijdelijk te verhuizen”, vertelt Willy Demeulemeester, voorzitter van De Drie Wijzen.

Vzw De Drie Wijzen is een unieke samenwerking tussen Oxfam, Ubuntu en Comforte. Vanaf nu zitten ze in de oude pastorie (Kortrijksestraat 1), vlak in het centrum bij de markt en niet ver van de bekende locatie in de Kerkstraat. De werking en ook de openingsuren blijven dezelfde.

In de oude pastorie is er voldoende plaats voor de winkel met de fairtradeproducten van wereldwinkel Oxfam en van de Orde van de Ezel, voor het strijkatelier van Comforte en voor een gezellig cafetaria met terras.

“Op een kleine week hebben we, dankzij 16 vrijwilligers en sympathisanten, de oude pastorie volledig opgekuist en hebben we alles verhuisd van de Kerkstraat naar hier”, glundert Willy. “De samenwerking was geweldig en er zijn bergen werk verzet op zeer korte tijd.”

Niet lezen of schrijven

Viviane Chistiaens is de verantwoordelijke van Ubuntu voor de opvolging van de cliënten die zorgen voor de uitbating van de cafetaria. “Onze cliënten zijn heel blij dat ze na een moeilijke coronaperiode opnieuw aan de slag kunnen in de cafetaria van De Drie Wijzen. Onze mensen met een mentale beperking kunnen vaak niet lezen of schrijven, dus werken we veel met visualisaties, geplastificeerde bladen met tekeningen, waardoor ze de bestellingen van drankjes, taart of soep kunnen brengen bij de klanten. Er werken 13 mensen in wisselende ploegen in de cafetaria en zij doen dat heel goed en vooral heel graag. Deze locatie zal voor hen een nieuwe uitdaging zijn maar aan enthousiasme ontbreekt het zeker niet.”

Er werkt afwisselend een 30-tal mensen als vrijwilliger bij De Drie Wijzen. Vrijwilliger An Maes, echtgenote van Willy, meldt dat er nog vrijwilligers gezocht worden om op zaterdagnamiddag te helpen in de cafetaria. Wie daarin geïnteresseerd is, kan zich melden via telefoon of eens binnenspringen in de oude pastorie.

Het gemeentebestuur lanceerde een oproep om goederen in te zamelen voor Oekraïne en De Drie Wijzen is op hun nieuwe locatie nu ook een inzamelpunt voor levensnoodzakelijke hulpgoederen zoals blikvoeding, pampers, babyvoeding, dekens of slaapzakken (geen kledij). Alles wordt in de garage van de oude pastorie opgeslagen en als die vol is, komen de mensen van de Oekraïense kerk van Kortrijk alles ophalen om het naar Oekraïne te brengen.

(ADM)