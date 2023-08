De drie biggetjes zoeken een thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij dierenasiel Het Blauwe Kruis in Brugge. Zij zoeken een thuis voor Alexander, Pickels en Elisabeth, drie biggetjes van ongeveer vier maanden oud.

“Mama Mathilde en papa Filip werden begin dit jaar samen gevonden in een achtertuin en naar ons asiel gebracht”, vertelt asielmedewerker Stefanie Brandt.

“We vonden de mama best dik, maar dat is niet ongewoon voor hangbuikvarkentjes en geen reden tot paniek. Tot ze in april plots beviel van acht schattige biggetjes.”

De diertjes veroverden meteen alle harten van de asielmedewerkers. “Ze zijn allemaal heel lief en het gewend om aangeraakt of geaaid te worden. Wie er zich mee bezig houdt, kan ze perfect tam krijgen. Soms worden ze zelfs in huis gehouden. Het zijn hele slimme beestjes die erg snel leren”, aldus Stefanie.

Nooit alleen

“Mama, pappa en vijf van de biggetjes vonden al een goede thuis. Voor Alexander, Pickels en Mathilde (twee jongens en een meisje) zoeken we nog een warme stal. Varkens alleen houden is geen goed idee. Adoptanten moeten dus al een varken hebben of bereid zijn om meer dan één biggetje te adopteren.”

“Varkens hebben nood aan een betonnen ondergrond, genoeg modder om in te wroeten en een stevige omheining. Het zijn echte ontsnappingskoningen. Dit trio is vooral verzot op appels en wortels”, besluit Stefanie.