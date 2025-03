“De drempel om de politie te bellen is verlaagd”: Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem investeert in extra interventieploeg

De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem nam op nog geen vijf maanden tijd maar liefst 35 extra inspecteurs in dienst. Het merendeel gaat naar de dienst interventie. De zone zag het aantal interventies de laatste jaren gevoelig stijgen, terwijl de criminaliteit stabiel bleef. “De drempel om de politie te bellen is verlaagd en dat is een goede zaak”, zegt burgemeester Simon Lagrange.

De afgelopen vijf jaar steeg het aantal politie-interventies in de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem met 30%: van 9.897 in 2019 naar 12.853 in 2024. Om die stijging het hoofd te bieden, liep er de laatste tijd een intensieve rekruteringscampagne bij de politiezone. Sinds 1 oktober vorig jaar werden 35 nieuwe inspecteurs aangeworven, 27 van hen voor de dienst interventie. Daarmee kan de zone het aantal vaste interventieploegen, die 24/7 beschikbaar zijn, optrekken van drie naar vier.

Campagne

“Door het rekruteringsproces wat te stroomlijnen hebben we op korte tijd veel extra personeel kunnen aanwerven”, zegt Rutger De Reu (CD&V), burgemeester van Deinze en voorzitter van de politiezone. “Het was een bewuste keuze om te investeren in interventie en kort op de bal te spelen.”

“We hebben zelfs campagne gevoerd zodat mensen sneller de politie zouden bellen wanneer ze verdachte zaken zien”, vult burgemeester van Zulte, Simon Lagrange (Open Zulte), aan. “De stijging van het aantal interventies is een goeie zaak, de drempel om de politie te bellen is verlaagd. Ook voor kleinere vormen van overlast wordt sneller gebeld.”

Cruciaal

“De extra interventieploeg kunnen we goed gebruiken. Het aantal inbraken is de laatste jaren dan wel stabiel, het blijft een cruciaal thema. Ook intrafamiliaal geweld is iets waar we blijven op focussen. Dit komt steeds meer voor en wordt -gelukkig- ook vaker gemeld. Zeker voor intrafamiliaal geweld is het belangrijk om snel ter plaatste te zijn. Zulte heeft geen eigen interventiepost dus een vierde interventieploeg zal de aanrijtijden korter maken en de dienstverlening verbeteren.”

Extra wijkagent

“Bovendien stijgt het aantal wijkagenten in Zulte van vier naar vijf. We hebben ervoor gekozen om een onthaalmedewerken te vervangen door een extra wijkagent. Het onthaal wordt met een beurtsysteem opgevangen door de vijf wijkagenten. Door deze wijziging kunnen in Olsene twee wijkagenten aan de slag, net als in Zulte. In Machelen blijft het bij één wijkagent.”

“Olsene heeft een hoge bevolkingsdichtheid met veel appartementen, waar al sneller eens problemen rond overlast zijn, en het ligt dicht bij de autosnelweg wat het risico op inbraken verhoogt. Mede hierdoor zijn in Olsene in verhouding meer politie-interventies, een extra wijkagent zal zeker een meerwaarde zijn.”