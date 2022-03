De Dorpsmolen in Aartrijke rolt rode loper uit voor jubileum

De familie VerEecke baat tien jaar De Dorpsmolen uit in Aartrijke. Dat jubileum konden ze niet zomaar voorbij laten gaan en daarom maakte de familie er samen met de bewoners van de assistentiewoningen een onvergetelijke dag van. “Onze jongste bewoner Patrick Vanroose is 58 jaar en onze oudste bewoner Georges Verschaeve is 97 jaar.”

Op zaterdag 12 maart vierden Katrien Lansens (55), Danny VerEecke (56) en hun kinderen Zoë (26) en Stan (23) samen met de bewoners, vrijwilligers en het personeel van De Dorpsmolen hun tienjarige werking binnen Assistentiewoningen De Dorpsmolen. Ze namen het gebouw met serviceflats in de Eernegemsestraat in Aartrijke in 2012 over van de familie Allemeersch, die de jaren daarvoor de leiding in handen had.

Het feest begon zaterdagmorgen al in alle vroegte. “We startten met het onthaal van de externe diensten, de thuisverpleging die ondersteuning kwam geven aan enkele bewoners. Zij kregen koffie of thee. Om 8 uur verrasten we onze bewoners met een lekkere boterkoek en een geurig kopje koffie in hun flat.”

“Bij het middagmaal klonken we samen bij een aperitiefje en een hapje. Om 14 uur was iedereen present in onze vernieuwde cafetaria voor een uitgebreide koffietafel met taart, een powerpointvoorstelling, een gastoptreden en een quiz. Maar eerst mochten alle bewoners poseren op onze rode loper.”

De Living

De Dorpsmolen werd voor de gelegenheid ook gedecoreerd met feestmateriaal. “Decoratie is een belangrijk item in ons gebouw. We werken daarvoor regelmatig samen met het dagbestedingsatelier De Living van Tordale. Voor de coronacrisis kwamen zij elke zomer op de koffie. Zo konden deze mensen met een beperking zien voor wie en voor waar ze de decoratie maakten”, vervolgt Katrien.

Samen met haar man en kinderen staat Katrien in voor de dagelijkse leiding binnen De Dorpsmolen. “We wonen hier zelf niet in of naast De Dorpsmolen, maar in Torhout. Zelf werk ik ook nog als weekendbegeleidster in Tordale. Danny is zelfstandig in de metaalsector, Zoë geeft les in Zonnehart in Aartrijke en Stan werkt in een optiek.”

“Allemaal hebben we onze taken binnen De Dorpsmolen. Daarnaast werkt onze woonassistente Lindsay Devriendt al negen jaar bij ons. Zij is er elke dag van 9 tot 13 uur. Voor activiteiten kunnen we altijd rekenen op onze twee vrijwilligers, Monique Willem en Etienne Maertens.”

Betaalbaar wonen

“De Dorpsmolen is geen woonzorgcentrum”, benadrukt Katrien. “In onze assistentiewoningen kunnen mensen van zorgondersteuning genieten als ze dat zelf willen. Bovendien is een assistentiewoning nog betaalbaar. Zo’n flatje is niet duurder om te huren dan een woning op de privémarkt. Hier wonen heeft nog heel wat extra troeven: de ligging binnen het centrum, de mensen hebben de luxe dat ze samen kunnen zitten in onze cafetaria als ze dat willen, ze kunnen hier eten, we hebben een mooie, grote tuin, er is de goeie samenwerking met externe diensten en we vormen een gedreven en enthousiast team in familiale uitbating dat altijd klaarstaat voor onze mensen. Onze oudste bewoner Georges Verschaeve is 97 jaar en onze jongste bewoner Patrick Vanroose is 58 jaar.”

“We hebben nog enkele flatjes vrij. Wie dat wenst, kan ons vrijblijvend contacteren voor een rondleiding. Via deze weg willen we ook eens onze bewoners bedanken voor hun vertrouwen in onze werking de voorbije jaren. Samen met hen werken we verder aan de toekomst.”

