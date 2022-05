De Doorzetters zamelen 250.000 euro in voor Kom op tegen Kanker: “Onderzoek blijft te belangrijk”

Tijdens het verlengde hemelvaartweekend staat Blankenbergenaar Ronald Plovie na de twee coronajaren opnieuw aan de start van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. De achtste keer al, samen met zijn team De Doorzetters dat tien jaar geleden in het leven werd geroepen na Ronalds diagnose van schildklierkanker.

Al tien jaar lang is team De Doorzetters een vaste waarde op de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker eind mei. Kapitein is Ronald Plovie, gesteund door zijn vrouw en toeverlaat Veronique.

“Toen ik in 2012 zelf de diagnose schildklierkanker kreeg, nam ik mij voor om bij een goede afloop voortaan deel te nemen aan de 1.000 km. Mijn schildklier werd verwijderd en ik moest ook een stembandzenuw inleveren, maar na verschillende ingrepen ging het beter en kon ik mij opnieuw goed verstaanbaar maken”, blikt Ronald terug.

Met een kaarsenverkoop en allerlei sponsoring begon het gezin geld in te zamelen, en al gauw kwam daar de steun van vrienden bij. Zo kreeg team De Doorzetters stilaan vorm. “Ik heb dan eerst eens solo deelgenomen aan de 1.000 km, het jaar erop sprong ook mijn dochter Clairanne in het zadel. Ons team bestaat ondertussen al uit meerdere fietsers, en dan zijn er nog heel wat steunende leden”, vertelt Ronald.

Wat in 2012 dus bescheiden begon met vrouw en dochter, is tien jaar later een hechte vriendengroep geworden. Er worden jaarlijks een kaasavond en een familiequiz georganiseerd en het team verkoopt ook nog cava en wijn. “Samen hebben we ondertussen al bijna 250.000 euro ingezameld; een bedrag dat ik nooit had durven dromen”, zegt Ronald met enige trots.

Recent kreeg hij een cheque van 300 euro overhandigd van Wood Card Art. Bezieler Huub Houben staat twintig procent van de opbrengst van zijn werken af.

Achtste editie

Zelf neemt Ronald binnenkort al voor de achtste keer deel aan de 1.000 km. “Eigenlijk hadden het er tien moeten zijn, maar de laatste twee edities zijn helaas niet doorgegaan. Hoe dan ook, dit jaar staan we er weer, en wel met vier teams. Daarvoor hebben we 27.000 euro overgemaakt op de rekening van Kom op tegen Kanker”, klinkt het.

Ronalds ploegmakkers komen uit Maldegem, Damme en Brugge, dus traint hij waar en wanneer het hem past. “Tijdens de vierdaagse worden er niet alleen kilometers getrapt, maar ook vriendschappen gesloten en herinneringen opgehaald. Allemaal samen geven we het beste van onszelf, aangemoedigd door familie, vrienden en collega’s. De 1.000 km is zovéél meer dan samen trappen tegen kanker”, aldus Ronald.

Zelf is hij nog altijd even gemotiveerd als tien jaar geleden. “Omdat ik iedereen een goede behandeling gun, zoals ook ik die heb gekregen. Iedereen kent wel iemand die met kanker te maken heeft of gehad heeft. Met moed, wilskracht en vooral geïnspireerd door mensen die getroffen zijn, gaan we samen de strijd aan.”

Aan stoppen denkt Ronald nog lang niet. “Het onderzoek naar kanker blijft te belangrijk”, klinkt het.