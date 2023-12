De dolle fratsen van Schoepke

Het Klein Amateur Toneel (K. A. T) uit Slypskapelle treedt binnenkort opnieuw met een reeks voorstellingen naar buiten. De acteurs brengen dit jaar de komedie ‘Schoepke’ op de planken.

De voorstellingen van K. A. T. Slypskapelle zijn inmiddels een vaste waarde tijdens de eindejaarsperiode.

De toneelvereniging ontstond een kleine vijftig jaar geleden toen de lokale KWB en KAV enkele sketches speelden op hun kerstfeest. Die kleine toneelstukjes groeiden uit tot grotere stukken en zelfs een volwaardige vereniging. Ieder jaar brengt de vereniging een komedie op de planken. Zaal D’Oude Schole zit telkens goed gevuld. “Dit jaar kiezen we voor ‘Schoepke’, een komisch bijspel in drie bedrijven van Ivo Maes”, aldus Erwin Samyn van het Klein Amateur Toneel.

Cyriel de grafdelver, gekend als ‘Schoepke’, is een doodbrave maar schuchtere kerel. Slechts luttele dagen is hij verwijderd van zijn jubilee: ‘25 jaar grafdelver’. En dat maakt hem bijzonder nerveus. Schoepke woont nog thuis, bij zijn meer dan overbezorgde moeder.

Hij verliest zijn hart aan een vrouw die dagelijks het graf van haar moeder komt bezoeken. En die ‘vlindertjes in de buik’ zijn precies wederkerig. Maar zonder de hulp van Alex, de man van de plantsoendienst en ook Schoepkes boezemvriend, zouden Schoepke en zijn geliefde hun gevoelens voor mekaar nooit durven uitspreken. Maar ook moeder moet eerst overtuigd kunnen worden. Uiteindelijk blijkt de begrafenisonderneemster nog de hardste noot om te kraken.

Vier voorstellingen

Het Klein Amateur Toneel brengt in december vier voorstelling in D’Oude Schole, namelijk op zaterdagen 9 en 16 december en op zondagen 10 en 17 december. De voorstellingen op zaterdag starten telkens om 20 u. op de twee zondagen geven de acteurs vanaf 17 u. het beste van zichzelf.

Wie er bij wil zijn betaalt 8 euro. De kaartenverkoop draait inmiddels op volle toeren. (BF)

Wie er bij wil zijn kan contact opnemen via 0486 34 16 81 of info opvragen via de Facebookpagina van toneelslypskapelle.