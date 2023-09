De Companie opent deuren van koffiebar en buurtwinkel in Roeselare: “Doen alles op het tempo van onze medewerkers”

In Beveren, een deelgemeente van Roeselare, kun je terug boodschappen doen in buurtwinkel De Companie. De Companie is een dagcentrum voor mensen met een beperking. Koen Vandemoortele en Hannelore Gheyle van het dagcentrum nemen samen met enkele mensen met een beperking buurtwinkel De Klaproos over. “We doen alles op het tempo van onze medewerkers”, zegt Vandemoortele.

Carine Roose stopte eind vorige week na vijftien jaar met haar buurtwinkel De Klaproos langs de Heirweg in de Roeselaarse deelgemeente Beveren. Niet getreurd voor de klanten, want de opvolging is inmiddels verzekerd. De Companie, een recent opgericht dagcentrum voor mensen met een beperking, zet het werk van Carine voort.

“Hannelore Gheyle en ik baten de winkel uit, samen met enkele mensen met een beperking. We kiezen vooral voor lokale producten en basisvoeding. Het grote aanbod kaas blijft ook behouden. Op vrijdag 1 september hebben we voor het eerst opengedaan. We doen alles stap voor stap, op het tempo van onze medewerkers”, zegt Koen Vandemoortele van De Companie.

Koffiebar

De buurtwinkel is open op weekdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur. ’s Middags is er ook een koffiebar. De Companie wil in de toekomst ook pannenkoeken serveren. Carine runde vroeger op diezelfde plek ook een koffiehuisje, maar na de coronacrisis bleef dat gesloten. “We kozen voor deze locatie voor ons project omdat er in Beveren nauwelijks zorginitiatieven zijn. Wie vrijwilligerswerk wil doen, is zeker welkom bij ons”, zegt Vandemoortele.

Parochiaal centrum

De buurtwinkel en de koffiebar zijn een opstap naar de toekomst. De Companie wil over een drietal jaar verhuizen naar het parochiaal centrum ’t Lokaal in hartje Beveren. “Na de bouw van het nieuwe buurthuis gaan wij het parochiaal centrum verbouwen. We kijken uit naar de toekomst, maar willen eerst ons kleinschalige dagcentrum verder uitbouwen.”