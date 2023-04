De Chalet maakt voortaan deel uit van het provinciaal domein de Kemmelberg

Vanaf deze paasvakantie is het kasteeldomein De Chalet in Kemmel open voor het publiek. Nadat de provincie West-Vlaanderen eind vorig jaar de site aankocht is het nu aan de gemeente Heuvelland om de uitbating van het gebouw te coördineren.

“De gemeente zal een openbare procedure lanceren om een project te selecteren,” weet burgemeester Wieland De Meyer. “De komende maanden worden wel al een paar activiteiten georganiseerd.”

Zo zal de pas ontstane vereniging History Lovers Heuvelland er geanimeerde wandelingen organiseren. “Met de opening van 1 april waren de wandelingen al in zeer korte periode volzet. De belangstelling voor de geschiedenis van Kemmel is ontzettend groot. we herhalen dus graag dit initiatief,” weet Koen Baert van History Lovers Heuvelland.

De geschiedenis van het dorp Kemmel gaat automatisch terug op de adellijke familie Bruneel de la Warande. “Het verhaal van de chalet begint einde de negentiende eeuw. Een chalet uit Zweden werd toen uit elkaar gehaald om in Kemmel opnieuw te monteren. De houten constructie is tijdens de Eerste Wereldoorlog met de grond gelijk gemaakt en in 1927 vervangen door een groter stenen formaat met extra toren,” duidt Koen Baert.

“Na de vernielingen tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam er ook een splitsing in een noordelijk ( de chalet) en zuidelijk (de Warande) domein, verbonden door de Kasteeldreef.”

Provinciaal domein 190 hectare groot

Opvallend aan de Chalet zijn de blauw en gele kleuren. “Dit verwijst naar de kleuren van onze heerlijkheid Merxem nu onder de naam Merksem een stad in de provincie Antwerpen,” vertelt Jean-Pierre Geelhan de Merxem, wiens broer Patrick jarenlang op het domein woonde.

Met de aankoop van het kasteeldomein De Chalet is het provinciaal domein de Kemmelberg nu 190 hectare groot. “Met de provincie beheren we 20 domeinen maar dit domein hier is zonder twijfel het meest iconische van allemaal. Dit provinciedomein moet de recreatie verder versterken met onder meer een uitbreiding van het Kemmelberg wandelpad,” besluit gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

(MD/foto EF)