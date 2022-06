De Camere speelt ‘Brugsche Filosofen Ip Café’

Toneelgezelschap De Camere brengt voor de zesde keer een stuk van de hand van de Brugse advocaat Peter De Becker. “De doldwaze komedie speelt zich af in een café waar vier vrienden pinten komen drinken onder het mom van een filosofievereniging”, weet Peter De Becker.

Als Peter De Becker geen vurige pleidooien houdt in de Brugse rechtbank, maakt hij werk van het schrijven én regisseren van alweer een nieuw toneelstuk voor het aloude Brugse gezelschap De Camere. Met ‘Brugsche filosofen ip café’ is De Becker al aan zijn zesde stuk toe.

“Ik heb een lange voorgeschiedenis met dit gezelschap. Mijn ouders speelden er mee en leerden er elkaar kennen. In de jaren ‘80 en ‘90 stond ik zelf vaak op de planken als acteur maar met meer drukke beroepsbezigheden en een gezin had ik er later minder tijd voor”, zegt Peter. “Toen De Camere dreigde te verdwijnen door een gebrek aan spelers werd me gevraagd of ik niet wilde meewerken aan de wederopstanding ervan. Op algemeen verzoek werd ik aangesteld als ‘hoofdman’ (voorzitter, red.) en ik had ook wel een idee voor een nieuw stuk om ons terug mee te lanceren. Dat was ‘Een herte voor Brugge’ in het jaar 2011, een romantische komedie in het Brugs die een erg groot succes was. En sindsdien schrijf en regisseer ik elke twee jaar een nieuw stuk.”

“Het nieuwe stuk, ‘Brugsche Filosofen Ip Café’, is opnieuw een in het Brugs gespeelde komedie en speelt zich af in een café waar vier vrienden pinten komen drinken onder het mom van een filosofievereniging”, vertelt Peter. “Plots duikt Blanche op, de oude vlam van cafébaas Jean-Claude die terug is gekeerd uit het ‘rode lichtjes-kwartier’ in Brussel. Wat zij niet weet is dat haar bazin én de zedenpolitie haar op de hielen zitten. En dan komen er nog heel wat andere rare snuiters het café binnen vallen…” (PDV)

‘Brugsche Filosofen Ip Café’ wordt opgevoerd in theaterzaal De Biekorf, Sint-Jacobsstraat 8. Opvoeringen op 11, 17 en 18 juni om 20 uur, op 12 juni om 19 uur en op 19 juni om 15 uur. Tickets (10 euro en 9 euro voor ‘Open Doek’-leden) via decamere@gmail.com of 0471 52 02 56.