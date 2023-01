‘De buur(t)tafel’ brengt buren samen

Het Mobiel Lokaal Dienstencentrum heet voortaan ‘De buur(t)- tafel’. Het concept blijft hetzelfde: ontmoeten blijft centraal staan.

Het Mobiel Lokaal Dienstencentrum (MLDC) ontstond ruim 10 jaar geleden als een woonzorgproject. Het was een samenwerking tussen het OCMW en de gemeente Deerlijk en het woonzorgcentrum Seniorenzorg Heilige Familie in samenwerking met het Welzijnsconsortium. Het kaderde in ‘Zorgzaam Deerlijk, waar je je thuis voelt’, een woonzorgproject met inhoudelijke en financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen.

Het startmoment werd gegeven op 27 juni 2012 in de Molenhoek. Later volgden Sint-Lodewijk, de Statiewijk, het centrum en de Belgiek. De buur(t)tafel, zoals het MLDC nu heet, kan je vergelijken met een rondreizend sociaal netwerk in verschillende kleinere buurten van de gemeente. Een plaats waar jong en minder jong verwelkomd worden om er gezellig samen te zijn.

“Waarom er een nieuwe naam kwam? De naam ‘Mobiel Lokaal Dienstencentrum’ is ooit ontstaan uit een eerste samenwerkingsdossier”, verduidelijken de buurtzorgcoördinatoren Delphine Derammelaere en Miek Vandamme.

Gezellig samenzijn

“Alleen moeten we eerlijk toegeven dat de naam weinig verduidelijking gaf over het concept, noch gemakkelijk in de mond lag. We zochten dan ook een naam die meer zei over het samenkomen van de buren in verschillende buurten. Het gezellig samen aan tafel schuiven.”

“We openen de deuren telkens vanaf 11.15 uur. Om 11.45 uur schuiven we aan tafelvoor een heerlijke maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert). Aansluitend maken we om 14 uur tijd voor een activiteit. We proberen die zoveel mogelijk af te wisselen om zo voor elk wat wils aan te bieden. Eén ding is zeker: plezier hebben we sowieso.”

“Bij een nieuw jaar horen ook goeie voornemens. Omdat we met onze buur(t)tafel ambitieus inzetten op sociale verbinding van buren en buurten, willen we dit jaar het aantal deelnemers nog meer zien stijgen dan vorig jaar. In het jongste infomagazine van de gemeente, dat onlangs in de bus viel van elke Deerlijkenaar, zit een bonnetje dat recht geeft op een gratiskopje koffie tijdens een van onze buur(t)tafels. Zo maakt men meteen kennis met de werking en het concept van deze dienst.” (DRD)