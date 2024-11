De burgemeester kookt voor cultuurverenigingen

In het kader van de Week van de Smaak was er zondag in zaal De L!NK in Sint-Eloois-Winkel ‘De Burgemeester Kookt’. Naar jaarlijkse gewoonte nodigt burgemeester Bart Dochy (Lijst Burgemeester) een groep bewoners uit voor een lekkere maaltijd. Bij deze achttiende editie was het de beurt aan de cultuurverenigingen. Drie vertegenwoordigers van de lokale cultuurverenigingen mochten genieten van varkenshaasje met bloemkool en kroketjes. Een honderdtal mensen genoot daarna nog van een eclair als dessert. “Ik moet toegeven dat ik zelf niet kook. Ik kan gelukkig rekenen op mijn gezin en enkele trouwe medewerkers. Het recept van de bloemkoolsaus is wel van mijn moeder”, aldus de burgemeester die wel de borden mee hielp dresseren en ze rond ging dragen bij zijn gasten. (BF/foto JS)