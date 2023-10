De Brugse senioren zijn ondervoed

Tegen 2030 zal één op drie Bruggelingen 65-plusser zijn, nu is het nog één op vier. De Stad ondervroeg deze zomer samen met de VUB 800 senioren. Uit die enquête blijkt dat steeds minder ouderen tevreden zijn over het openbaar vervoer en de voetpaden. Maar ook dat één op tien Brugse senioren ondervoed zijn.

Brugge vergrijst sneller dan België. Over zeven jaar zullen 22 procent van de Belgen 65-plusser zijn, in Brugge 33 procent. Onze stad telt nu al 24 100-plussers. Welzijnsschepen Pieter Marechal is al in verkiezingsmodus: “Het is mijn doel om in 2040 van Brugge de stad te maken met de meeste honderdjarigen van Vlaanderen!”

Kinderopvang

Hoe gelukkiger en gezonder onze senioren, hoe beter voor onze samenleving. Het Ouderen Behoeften Onderzoek brengt aan het licht dat een kwart van de Brugse 65-plussers vrijwilliger is. “Zonder die grootouders zitten we met een groot kinderopvangprobleem. Maar liefst 41,6 procent zorgt voor kleinkinderen”, stipt Pieter Marechal aan.

De Brugse senior is het voorbije decennium vitaler geworden. 17,7 procent krijgt hulp van thuisverpleging, in 2009, bij de vorige enquête, was dat 31,4 procent. 36 procent verplaatst zich geregeld met een elektrische fiets en maar liefst 74,1 te voet, het Vlaams gemiddelde is slechts 59 procent. Het stadsbestuur krijgt de boodschap mee dat Brugge moet blijven inzetten op het aanleggen van voetpaden: slechts 46 procent is daarover tevreden terwijl dat in 2009 nog 51,4 procent was.

Bussenplan

“De vele voetpaden die voor de zomer werden opengebroken, hebben duidelijk invloed gehad tijdens de bevraging”, bekent Pieter Marechal. Ook het aanbod van het openbaar vervoer scoort minder goed dan in 2009. Slechts 87,3 procent is tevreden, ten opzichte van 93,7 procent in 2009.

“De recente wijzigingen in het bussenplan hebben de oudsten in onze stad, die zich niet meer met de wagen verplaatsen, getroffen”, geeft Pieter Marechal toe. Hij belooft dat hij erover zal waken dat er nog wijzigingen komen: “We laten nu teveel senioren en mensen met een handicap in de kou.”

Gezonde maaltijden

Zorgwekkend is dat 10,4 procent van de ouderen aangeeft ondervoed te zijn. “We moeten meer aandacht schenken aan het belang van gezonde maaltijden en ondersteuning bieden. Mannen lopen een hoger risico op ondervoeding. Eens ze alleen wonen, schenken ze minder aandacht aan het koken van gezonde maaltijden”, legt de schepen uit.

Een andere uitdaging is de bestrijding van de eenzaamheid: 11,3 procent van de senioren geeft aan ernstige eenzaamheid te ervaren. “In eenzaamheid leven is slechter voor je gezondheid dan 15 sigaretten per dag roken”, stelt Pieter Marechal. Een van de oorzaken blijkt hardhorigheid te zijn: 15,3 procent van de senioren geeft aan slecht te horen, maar draagt geen hoorapparaat. Bij de 80-plussers die nog thuiswonen is dat zelfs 29,8 procent.

“Slecht horen kan niet alleen leiden tot eenzaamheid maar ook tot depressie en vervroegde dementie. We ondersteunen daarom op 25 oktober een infodag over gehoorproblemen, in samenwerking met dokters van het AZ Sint-Jan”, kondigt Pieter Marechal aan.

Onveiligheidsgevoel

Het verenigingsleven, dat mensen samenbrengt, staat onder druk: in 2009 was in onze stad 29,2 procent lid van een ouderenvereniging, nu is dat nog 17,3 procent. Gelukkig is het onveiligheidsgevoel sterk gedaald. In 2009 gaf nog 24,8 procent aan een ernstig onveiligheidsgevoel te ervaren. Nu is dat nog maar 14,8 procent. Ter info : het Vlaams gemiddelde is 26 procent.

Toch zien we dat 31,6 procent van de ondervraagde senioren aangeeft weinig kennissen te hebben in de wijk. Een van de redenen is dat ouderen in Brugge vaker verhuizen.

Geen kruidenier

24,8 procent verandert van omgeving omwille van de aanwezigheid van voorzieningen. Want daarover zijn ze niet altijd even tevreden. 42,7 procent van de senioren mist een bank, 25,4 procent mist een kruidenier, 20,1 procent mist een bakker en 18,8 procent een slager. Voldoende voorzieningen stimuleren in buurten, zeker in de binnenstad, blijft dus een aandachtspunt.

Hoopvol is dat 38,8 procent van de ouderen bereid is om aanpassingen te doen aan hun woning om langer thuis te blijven wonen. “Binnenkort zal ik samen met woonschepen Franky Demon ondersteuning lanceren om senioren op weg te helpen dit te doen”, besluit Pieter Marechal.