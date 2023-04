De Bossneppe verkoopt al 25 jaar ambachtelijke zuivelproducten

Mensen komen van overal uit de streek naar Zuivelhoeve De Bossneppe om ijsjes te proeven, kaas te kopen of bij mooi weer op het terras te genieten van een gekoeld drankje. De eerste ijsjes werden geschept begin 1998. Uitbaters Kurt en Katleen vieren die kwarteeuw natuurlijk.

Kurt Dely (49) behaalde een graduaat landbouwkunde. In 1996 nam hij samen met zijn vrouw Katleen Vanrobays het bedrijf in de Kortrijkstraat 16 in Lichtervelde over. “Katleen werkte als verpleegkundige, maar al snel gaf ze die job op om fulltime hier te werken. Het liep allemaal veel sneller dan we hadden verwacht”, vertelt Kurt. In 1997 opende de zuivelwinkel, het eerste ijsje werd geschept in 1998.

Jaarlijks naar Italië

“Het aanbod in het begin was veel beperkter dan nu. De laatste tien jaar zijn er meer fietstoeristen dan vroeger. Bij mooi weer willen mensen buiten zijn. Vanille blijft de topper, gevolgd door stracciatella, aardbei en banaan. We blijven ons goed informeren: jaarlijks is er een beurs in Rimini, Italië, waar we langsgaan om nieuwigheden te ontdekken. Nieuwe combinaties, andere manieren van werken. Maar we zitten niet in de grote stad; in een landelijk gebied als Lichtervelde moet je met beide voeten op de grond blijven. De mensen hier willen een goeie crème en het gevoel dat ze er echt een gegeten hebben.” Of hij ijs eten al niet beu is, intussen? “Nee”, lacht Kurt. “Er wordt nog veel ijs zelf geproefd en ik blijf nieuwe combinaties testen. Zoals chocolade-ijs met karamel.”

In de Bossneppe gebeurt de productie van zuivel ambachtelijk, rechtstreeks van de koe naar de consument. “De ijssalon is open van april tot eind september; vanaf maart begint de productie. Half november beginnen we met de ijstaarten voor kerst en nieuwjaar. De zuivelwinkel is het hele jaar open, drie dagen per week. We verkopen er kaas, waarbij we op zoek gaan naar kazen van collega’s dichtbij maar evengoed naar buitenlandse kazen. Zo weinig mogelijk fabriekskazen, maar streekeigen producten. Kaas met een verhaal.”

Kurt en Katleen bij de opstart in 1997.

Yoghurt, choco, chocomousse, speculaasmousse: het wordt allemaal zelf gemaakt. “De laatste jaren wordt Griekse yoghurt meer en meer verkocht, heel trendy bij de jonge gasten. Die is steviger en bevat meer eiwitten.”

Beleving én webshop

Zoals bij veel bedrijven, noopte de coronapandemie op zoek te gaan naar andere manieren om te verkopen. “Wij werken vooral op beleving: de mensen komen naar hier voor een lokaal, smakelijk product, om gezellig op het terras een ijsje te eten, iets te drinken. Of naar de zuivelwinkel om de kazen te zien liggen. Dat viel weg in die periode. Daarom zagen we ons genoodzaakt te investeren in een webshop, die nog altijd goed blijft draaien. Elke week komen er nieuwe bestellingen binnen. Daarnaast hebben we enkele lokale verkooppunten.”

Om 25 jaar Zuivelhoeve De Bossneppe te vieren organiseren Kurt en Katleen een feestjaar.

“Met nieuwjaar kregen alle klanten een notablok met ons logo op. Sinds kort verdelen we Delysco, een samentrekking van Dely en frisco, een box met zes frisco’s, die klanten kunnen winnen. Karamelijs gedompeld in mokkachocolade, banaanijs gedompeld in witte chocolade met stukjes framboos, speculoosijs omhuld met melkchocolade, en hazelnootijs gedompeld in melkchocolade. Elke frisco wordt handmatig in de chocolade gedompeld. ”

Kurt en Katleen denken nog lang niet aan stoppen, maar nu al lijkt de opvolging verzekerd. “Onze zoon Melvin (23) is geïnteresseerd in landbouw”, glundert Kurt. “Hij geeft één dag les in het VLTI in Torhout, en de andere dagen is hij actief in het bedrijf.”